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24 de marzo de 2026 - 18:10
Mundo.

Viral: la insólita fuga de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

Ocurrió en una escuela, donde el reptil aprovechó un descuido y avanzó más de lo esperado. Los agentes destacaron el esfuerzo y bromearon sobre la situación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La insólita escapada de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

La insólita escapada de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

En el terreno de los operativos policiales, lo más común es lidiar con persecuciones a gran velocidad. No obstante, los agentes de Hines, en Georgia, se encontraron con un escenario completamente atípico: la “fuga” de una tortuga de gran tamaño que, impulsada por su instinto explorador, decidió abandonar su espacio habitual y recorrer el entorno.

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El animal protagonizó de esta forma una escapada que rápidamente captó la atención pública. El hecho comenzó cuando el personal de la institución educativa advirtió que el recinto destinado al quelonio estaba vacío.

Así es la tortuga.

Muy lejos de permanecer en las cercanías, el animal dejó en claro que, cuando existe un impulso por la libertad, la lentitud pasa a un segundo plano: avanzó una distancia considerable antes de que los vecinos, sorprendidos y sin poder creer lo que observaban, decidieran comunicarse con el 911.

“El reptil aventurero logró una gran evasión”, señalaron con tono distendido desde la policía local. La tarea de localización no resultó sencilla, aunque no por la rapidez del “fugitivo”, sino por su tamaño. Una vez ubicada, varios efectivos debieron coordinar esfuerzos y aplicar técnica para levantar al imponente animal y trasladarlo al móvil policial sin provocarle ningún daño.

Todo comenzó cuando las autoridades del colegio advirtieron que el recinto del quelonio estaba vacío.

Cómo terminó la historia

Después de la sorpresiva “paseo”, la tortuga regresó en buen estado a su recinto dentro de la institución educativa. Los agentes, entre comentarios distendidos, se encargaron de asegurar correctamente los accesos para impedir que una situación similar vuelva a ocurrir.

La insólita escapada de una tortuga gigante que sorprendió a la policía en EE.UU.

“No queremos que esta escapista haga otra carrera y tengamos más entretenimiento inesperado”, expresaron en sus redes sociales, donde las imágenes de los policías trasladando al imponente animal rápidamente acumularon miles de interacciones.

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