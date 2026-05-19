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19 de mayo de 2026 - 20:42
Mundo.

Bolivia: Estados Unidos alerta sobre un intento de golpe de Estado

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó preocupación por las protestas contra Rodrigo Paz en Bolivia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estados Unidos advirtió que hay “un golpe de Estado en marcha”en Bolivia

Estados Unidos advirtió que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que en Bolivia hay “un golpe de Estado en marcha”, en medio de las protestas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz. El funcionario pidió respaldo regional al mandatario boliviano y dijo que le gustaría ver a gobiernos como los de Brasil y Colombia apoyar el proceso institucional.

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Landau se refirió a la crisis boliviana durante su participación en la Conferencia de las Américas, realizada en Washington. Allí expresó su preocupación por la situación política y social que atraviesa el país vecino.

“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, afirmó el funcionario estadounidense.

Vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau
Vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau

Vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau

El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta desde hace dos semanas una ola de protestas, bloqueos y reclamos impulsados por organizaciones sociales, sindicales, campesinas y sectores afines al expresidente Evo Morales. Entre los principales pedidos aparece la renuncia del mandatario. Reuters informó que las protestas se extendieron a nivel nacional y que hay bloqueos, tensión en La Paz y bancos que cerraron temporalmente sucursales por seguridad.

Qué dijeron desde Estados Unidos

El funcionario contó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente boliviano y manifestó su alarma por el avance de las protestas. “Acabo de terminar una conversación telefónica con el presidente Paz, y estoy muy preocupado por Bolivia. Es decir, no puede ser que tengamos un proceso democrático, en el que él fue elegido de manera abrumadora por el pueblo boliviano hace menos de un año, y que ahora haya manifestantes violentos bloqueando las calles”, expresó.

Landau sostuvo además que sería un error analizar la crisis latinoamericana únicamente desde la división entre izquierda y derecha. Según planteó, la diferencia central está entre países con instituciones capaces de enfrentar al crimen organizado y aquellos que son cómplices de esas estructuras.

Estados Unidos advirtió que hay "un golpe de Estado en marcha" en Bolivia
Estados Unidos advirtió que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia

Estados Unidos advirtió que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia

“La gran división se establece entre aquellos países que poseen instituciones capaces de hacer frente al crimen organizado y aquellos que son cómplices del mismo; creo que debemos comprender esa realidad”, sostuvo.

Pedido de apoyo a Brasil y Colombia

El vicesecretario de Estado pidió que otros países del continente se pronuncien ante la situación boliviana. En ese sentido, elogió el respaldo del presidente argentino Javier Milei al gobierno de Rodrigo Paz y señaló que la crisis no debería recaer únicamente sobre Estados Unidos. “Espero que logremos movilizar a todos los países del hemisferio y a todos los actores relevantes para que se pronuncien al respecto”, indicó.

Luego agregó: “Me complace enormemente ver a otras democracias latinoamericanas involucrarse. Me encantaría ver, por ejemplo, a Brasil respaldando el proceso institucional en Bolivia. Lo mismo digo de Colombia”. Landau también cuestionó a países que, según dijo, se presentan como defensores de la democracia pero guardan silencio cuando un gobierno no coincide con sus preferencias políticas.

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Desde Washington, Landau insistió en que lo que ocurre en Bolivia es “sumamente perjudicial para todo el continente americano” y remarcó la necesidad de impedir que fuerzas “antiinstitucionales” logren imponerse. La crisis continúa abierta y el gobierno boliviano busca contener el conflicto en medio de una creciente presión social, problemas de abastecimiento y tensión política.

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