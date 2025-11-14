Farmacéutico publica las consultas más insólitas que recibió y se hace viral en redes

Nicolás , popular en TikTok bajo el usuario NicoCas (@nicolasm4rtin) , se ha transformado en un fenómeno en las redes gracias a su forma divertida de mostrar su labor como farmacéutico . Su contenido destaca el lado más curioso de trabajar en farmacia : los pedidos y consultas insólitas de los clientes, un enfoque que rápidamente lo volvió viral .

No, este mapa viral no muestra el resultado de las elecciones 2025 por departamento: está manipulado

Redes sociales. Viral: terminó una cita por el gesto de la otra persona y generó repercusión en TikTok

En uno de sus videos , Nicolás decidió compartir algunos de los requerimientos más extraños que le tocaron atender durante un turno. “ Hice una lista con algunas cosas que hoy me pidieron en el turno para que vean que yo no exagero ”, señaló al comenzar el clip.

A continuación, fue repasando los casos: “ Test de embarazo: me preguntaron si sirve para una perra ”. Así dio inicio a una serie de consultas fuera de lo común , que incluyeron desde recetas inesperadas hasta preguntas realmente sorprendentes .

El video de NicoCas sobre las consultas inusuales en la farmacia supera las 200 mil reproducciones y genera debate entre trabajadores del sector.

Entre los pedidos más curiosos , Nicolás destacó uno que llamó especialmente la atención: “ Me pidieron pastillas para no enojarse tanto ”, relató, agregando con su característico humor : “ Las necesito ”. La lista continuó con otro pedido poco común: un barbijo “sabor menta” , frente al cual el farmacéutico no pudo ocultar su asombro y reaccionó con un gesto que lo decía todo .

La situación se volvió todavía más insólita cuando una clienta pidió ibuprofeno en jarabe para su hijo, y al preguntarle la edad del joven, la mujer indicó que tenía 18 años. La mezcla de confusión y exasperación de Nicolás quedó patente en su expresión y comentarios, mostrando lo absurdo de algunos de estos pedidos.

Un tiktoker farmacéutico hizo una lista de pedidos insólitos que le hicieron.

No faltaron consultas que pusieron a prueba tanto la paciencia como la creatividad de Nicolás: “Un señor vino y me preguntó si teníamos algo para que le crezca la barba”. Frente a esta última, el farmacéutico respondió con su habitual humor: “Renunciar al trabajo o llorar en el baño”, mostrando de manera divertida cómo maneja las preguntas más difíciles o inesperadas.

Entre los episodios más llamativos, se encuentra el intento de una clienta por cambiar dos cajas de leche para bebé que había comprado días antes en otra farmacia, pero quería efectuar el cambio en la suya.

Nicolás describió la situación como un claro ejemplo de falta de sentido común, narrándola con un toque de sarcasmo que resaltó lo absurdo del momento. El clip, lleno de humor y anécdotas del día a día, tuvo un impacto inmediato en las redes sociales.

Rápidamente superó las 200 mil reproducciones, acumuló 25 mil “me gusta” y generó más de 320 comentarios, muchos de ellos de otros trabajadores de farmacias que se sintieron reflejados en las situaciones que Nicolás compartió.

Entre los mensajes, se destacó la mezcla de complicidad y asombro ante los pedidos inusuales: “Si te sobran las pastillas para no enojarse tanto guardame algunas jajaja”, “No puedo creer que sea real jajaja” y “Yo también trabajo en una farmacia y puedo confirmar que es 100% real”.

Así, Nicolás consiguió convertir las peculiaridades y desafíos cotidianos de su trabajo en un fenómeno viral, mostrando con humor y sorpresa las situaciones más insólitas que se viven al atender al público en una farmacia.