Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026

Croacia derrotó 2 a 1 a Ghana en el Philadelphia Stadium por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 . Con su segunda victoria consecutiva, el conjunto europeo aseguró su lugar en los dieciseisavos de final, mientras que el seleccionado africano también avanzó como uno de los mejores terceros.

Deportes. Quién es István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Zlatko Dali volvió a mostrar solidez y se quedó con un triunfo clave para asegurar su continuidad en la Copa del Mundo.

La apertura del marcador llegó a los 31 minutos del primer tiempo gracias a Petar Sui , quien sacó un potente remate rasante que dejó sin respuestas al arquero Benjamin Asare.

image Croacia venció a Ghana

En el complemento, Ghana reaccionó y alcanzó la igualdad a los 72 minutos por intermedio de Derrick Luckassen. El tanto fue revisado por el VAR y, tras varios minutos de análisis, el árbitro terminó convalidándolo.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció la experiencia croata. A los 83 minutos, Nikola Vlaši conectó de cabeza un córner ejecutado por Luka Modri y marcó el 2 a 1 que desató el festejo de los europeos.

image Croacia venció a Ghana

Ghana también avanzó a la siguiente ronda

Con esta victoria, Croacia sumó 6 puntos y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los líderes del Grupo L.

Por su parte, Ghana, que llegó al encuentro como puntero de la zona, terminó con 4 unidades y también logró avanzar a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del certamen.

De esta manera, ambas selecciones siguen en carrera en el Mundial 2026, donde buscarán continuar su camino hacia los octavos de final.