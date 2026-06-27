domingo 28 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de junio de 2026 - 20:24
Deportes.

Croacia venció a Ghana y dio un paso clave hacia 16avos de final del Mundial 2026

Croacia derrotó 2 a 1 a Ghana por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 y quedó muy cerca de asegurar su clasificación. Con un juego sólido y efectivo, el subcampeón del mundo en 2018 hizo valer su experiencia y controló el partido de principio a fin.

+ Seguir en
Por  Verónica Pereyra
Croacia ganó a Ghana
Lee además
Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final
Deportes.

Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final
István Kovács
Deportes.

Quién es István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Zlatko Dali volvió a mostrar solidez y se quedó con un triunfo clave para asegurar su continuidad en la Copa del Mundo.

La apertura del marcador llegó a los 31 minutos del primer tiempo gracias a Petar Sui, quien sacó un potente remate rasante que dejó sin respuestas al arquero Benjamin Asare.

image
Croacia venció a Ghana

Croacia venció a Ghana

En el complemento, Ghana reaccionó y alcanzó la igualdad a los 72 minutos por intermedio de Derrick Luckassen. El tanto fue revisado por el VAR y, tras varios minutos de análisis, el árbitro terminó convalidándolo.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció la experiencia croata. A los 83 minutos, Nikola Vlaši conectó de cabeza un córner ejecutado por Luka Modri y marcó el 2 a 1 que desató el festejo de los europeos.

image
Croacia venció a Ghana

Croacia venció a Ghana

Ghana también avanzó a la siguiente ronda

Con esta victoria, Croacia sumó 6 puntos y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final como uno de los líderes del Grupo L.

Por su parte, Ghana, que llegó al encuentro como puntero de la zona, terminó con 4 unidades y también logró avanzar a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del certamen.

De esta manera, ambas selecciones siguen en carrera en el Mundial 2026, donde buscarán continuar su camino hacia los octavos de final.

image
Croacia venció a Ghana

Croacia venció a Ghana

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mundial 2026: así quedaron los cruces de los 16avos de final

Quién es István Kovács, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Jordania en el Mundial 2026

Alemania pone a prueba su candidatura ante Paraguay en el Mundial 2026

Inglaterra venció a Panamá y avanzó como líder del Grupo L en el Mundial 2026

Argentina le gana 2 a 1 a Jordania en el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
inglaterra vencio a panama y avanzo como lider del grupo l en el mundial 2026
Deportes.

Inglaterra venció a Panamá y avanzó como líder del Grupo L en el Mundial 2026

Por  Verónica Pereyra

Las más leídas

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara
Jujuy.

FNE 2026: Clara Zamar Veritier fue elegida representante del Colegio Santa Bárbara

¿Está Jujuy entre las provincias con más riesgo sísmico del país?
Jujuy.

¿Está Jujuy entre las provincias con más riesgo sísmico del país?

Minuto a minuto de los partidos del sábado 27 de junio en el Mundial 2026
EN VIVO.

Minuto a minuto de los partidos del sábado 27 de junio en el Mundial 2026

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia video
Sociedad.

Muerte de Ernestina Pais: qué dice el informe preliminar de la autopsia

Impactante choque entre un auto y una moto en el acceso sur de Humahuaca
Jujuy.

Impactante choque en el acceso sur de Humahuaca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel