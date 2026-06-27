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27 de junio de 2026 - 20:10
Deportes.

Inglaterra venció a Panamá y avanzó como líder del Grupo L en el Mundial 2026

Inglaterra derrotó 2 a 0 a Panamá en la última fecha del Grupo L del Mundial 2026 y aseguró el primer puesto de la zona. Jude Bellingham y Harry Kane marcaron los goles de un triunfo que confirmó la clasificación de los europeos a los 16avos de final.

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Inglaterra venci&oacute; a Panam&aacute;

Inglaterra venció a Panamá

Cinco minutos más tarde apareció Harry Kane, quien conectó de cabeza un centro preciso para establecer el 2 a 0 definitivo. Con ese tanto, el capitán inglés alcanzó los 11 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales, superando la marca de Gary Lineker.

Inglaterra espera rival y Panamá se despide del torneo

Con este resultado, Inglaterra terminó como líder del Grupo L y avanzó a los 16avos de final con grandes expectativas de seguir peleando por el título. El equipo mostró solidez defensiva y resolvió el partido gracias al talento de sus principales figuras.

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Inglaterra venci&oacute; a Panam&aacute;

Inglaterra venció a Panamá

Para Panamá, en cambio, fue el cierre de una participación sin puntos en la fase de grupos. A pesar de su esfuerzo, el conjunto centroamericano no logró dar el golpe frente a una de las selecciones candidatas y quedó eliminado del Mundial 2026.

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