Suecia mide fuerzas con Francia en los 16avos del Mundial

Francia enfrentará a Suecia, en el marco de la llave 2 del Mundial, el próximo martes 30 de junio a partir de las 18:00 (hora Argentina), en el estadio Nueva York.

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Los franceses finalizaron primeros en el Grupo I con puntaje ideal, mientras que los suecos aseguraron su clasificación como uno de los mejores terceros tras sumar 4 puntos en el Grupo F.

Francia mostró gran poder ofensivo desde el inicio del torneo. Debutó con una victoria por 3-1 ante Senegal, luego superó con autoridad a Irak por 3-0 y cerró la primera ronda con una caída por 4-1 frente a Noruega, en un duelo que no le impidió asegurar el primer puesto de su zona.

Les Bleus llegan con credenciales de peso en la Copa del Mundo, tras haber sido campeones en dos oportunidades (1998 y 2018). En esta edición, el objetivo inmediato es seguir avanzando en la fase eliminatoria y acercarse a una nueva instancia decisiva.

Suecia logró su boleto luego de una fase de grupos irregular pero competitiva. Comenzó con una contundente victoria 5-1 ante Túnez, cayó 5-1 frente a Senegal y cerró con un empate 1-1 ante Japón, resultado clave para sellar su clasificación.

Los Azules y Amarillos regresaron a la Copa del Mundo tras ocho años de ausencia. Históricamente, su mejor actuación fue el subcampeonato en 1958 como anfitriones, además de un tercer puesto en 1950 y 1994, y un cuarto lugar en 1938. Ahora intentan volver a ser protagonistas en la etapa decisiva del torneo.

Ambas escuadras se enfrentaron en 8 partidos oficiales desde 2005, con un balance favorable a Francia: 5 victorias contra 2 de Suecia y 1 empate. Nunca se han cruzado en una Copa del Mundo, por lo que este duelo marca un antecedente inédito en el escenario mundialista.

Horario Francia y Suecia, según país

Argentina: 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)