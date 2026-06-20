Panamá y Croacia buscan recuperarse para aspirar a clasificar a dieciseisavos

Por la fecha 2 del grupo L del Mundial, Croacia y Panamá se enfrentan el martes 23 de junio desde las 20:00 (hora Argentina), en el estadio Toronto.

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Ambos seleccionados llegan a la segunda jornada con la presión de sumar tras haber caído en sus respectivos debuts. Ocupan los últimos puestos del grupo y saben que una nueva derrota comprometería seriamente sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

Panamá estuvo cerca de rescatar un empate frente a Ghana, pero terminó cayendo por 1-0 debido a un gol agónico. En su segunda participación mundialista, después de Rusia 2018, los Canaleros buscan mantener vivas sus opciones de clasificación.

Croacia, por su parte, protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la primera fecha. El conjunto de Zlatko Dalić llegó a igualar 2-2 ante Inglaterra antes del descanso, pero no logró sostener el ritmo en la segunda mitad y terminó perdiendo por 4-2.

Sin antecedentes previos, panameños y croatas se enfrentarán por primera vez en la historia.

Formato del Mundial 2026

La 23ª edición del certamen es la más extensa desde la creación del torneo en Uruguay 1930, con 48 participantes por primera vez en la historia.

Las selecciones están repartidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona, junto con los ocho mejores terceros, accederán a los dieciseisavos de final, instancia desde la que comenzarán los cruces de eliminación directa rumbo al título.

De los ocho mejores terceros clasificados, cinco enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, K y L. Los otros tres tendrán como rivales a los primeros de las zonas A, B y D, donde estarán sembrados los anfitriones México, Canadá y Estados Unidos.

Fecha y rival de Panamá en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Inglaterra: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Croacia en el próximo partido del Mundial

Grupo L - Fecha 3: vs Ghana: 27 de junio - 18:00 (hora Argentina)

Horario Panamá y Croacia, según país

Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)