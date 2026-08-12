Jujuy recibirá una triple fecha de Mountain Bike en septiembre

Jujuy será sede de una importante cita del Mountain Bike los días 5 y 6 de septiembre en el circuito Agustina Apaza, ubicado en El Carmen. Durante ese fin de semana se disputará la 3° fecha del Abierto Argentino, la 4° fecha y Coronación del Regional NOA y la 3° fecha del Club Jujeño de Mountain Bike .

Gabriel Cuchiaro, integrante del Club Jujeño de Mountain Bike , destacó que los preparativos avanzan según lo previsto y que el circuito se encuentra prácticamente terminado. “La verdad que venimos con tiempo y el circuito está casi listo . Está muy bueno, faltan detalles nada más y venimos muy bien. Estamos muy enfocados en la organización”, aseguró.

Cuchiaro resaltó las características del circuito Agustina Apaza y aseguró que uno de sus principales atractivos será la posibilidad de que el público pueda seguir de cerca buena parte de la competencia. “Va a estar lindo porque ese circuito es muy visual . Para que vea todo el mundo es impresionante, así que va a estar lindo el evento”, señaló.

En ese sentido, también destacó las condiciones naturales que ofrece la provincia para la práctica del Mountain Bike y el trabajo realizado en los últimos años para desarrollar diferentes circuitos.

“Lo bueno que tiene Jujuy es la geografía, es crucial. Con el laburo que hicimos acá en la capital ya tenemos más o menos tres circuitos a cinco minutos del centro. No existe en ningún lado”, afirmó.

La competencia contará con representantes de distintas provincias y, según adelantó Cuchiaro, se espera un nivel importante de corredores. “Seguro viene Álvaro Macías, integrante del Team Venso. Hay muchas carreras y algunos priorizan las internacionales, pero viene un buen nivel. Viene gente de San Luis, gente del sur y ya nos estuvieron llamando de Salta. Va a estar lindo”, expresó.

Cómo inscribirse para competir

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves previo a la competencia y deberán realizarse a través de la página Bubilo.com.ar, plataforma encargada del cronometraje. Cuchiaro explicó que los requisitos dependerán de la carrera en la que cada competidor quiera participar.

“Si vos querés correr el Abierto y el Regional, los que corren tienen que estar federados. Si no, la del club es una carrera más sencilla y no necesitás estar federado”, detalló. El integrante del CJMB también explicó que el calendario de esta temporada fue organizado contemplando otras competencias importantes que se desarrollan durante el año.

“Hay años que hay muchas carreras y hay veces que algunos corredores eligen. Este año nosotros dividimos el campeonato: al principio hacemos dos fechas y en el medio tenés carreras como Trasmontaña, Trasyunga y Desafío a las Nubes. Decidimos que prioricen esas carreras también y nosotros tenemos la segunda parte del año ahora, en septiembre y octubre, con dos carreras más”, explicó.

El crecimiento del semillero del mountain bike

Otro de los puntos destacados por Cuchiaro fue el crecimiento de los corredores más jóvenes y el trabajo formativo que se viene desarrollando en Jujuy. “Lo bueno es que el trabajo que se viene haciendo hace años ya está dando frutos. Tenemos, por ejemplo, dos chicos que están por ir a correr ahora el Trasmontaña”, comentó.

Además, remarcó la importancia de sostener las escuelas y espacios de formación para que nuevos deportistas puedan incorporarse a las competencias. “Ese es el trabajo que viene de tiempo, que era lo que faltaba. Ya tenemos más chicos y en eso está metido Mati Cormenzana con la escuelita, además de otros chicos. Lo bueno de que haya varios es que después eso derrama en las carreras del club, que es lo que hace falta”, cerró.