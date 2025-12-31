Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026: cuándo arranca

Cronograma
del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026
El Club Jujeño de Mountain Bike confirmó cómo será el año 2026 en materia de competencias, con un calendario definido que incluye cuatro fechas del campeonato jujeño, una del Argentino y también del Abierto Nacional.
Según detallaron desde la institución, la temporada comenzará el 22 de febrero con la primera fecha del Campeonato Provincial. Luego la segunda fecha será el 22 de marzo, la tercera el 6 de agosto y la cuarta el 1 de noviembre.
