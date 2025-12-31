Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026: cuándo arranca

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026

El Club Jujeño de Mountain Bike confirmó cómo será el año 2026 en materia de competencias, con un calendario definido que incluye cuatro fechas del campeonato jujeño, una del Argentino y también del Abierto Nacional.

Según detallaron desde la institución, la temporada comenzará el 22 de febrero con la primera fecha del Campeonato Provincial. Luego la segunda fecha será el 22 de marzo, la tercera el 6 de agosto y la cuarta el 1 de noviembre.

Jujuy será sede de competencias nacionales. Por ejemplo, el Campeonato Argentino de Parejas se desarrollará el sábado 16 y domingo 17 de mayo, mientras que el Abierto Argentino se disputará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026 Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026 ¿Qué es el mountain bike? El ciclismo de montaña o mountain bike es un deporte que surge en Estados Unidos a finales de los años 70 y tiene lugar en terrenos montañosos o en aquellos que presentan una orografía similar, con pendientes, obstáculos y rutas sinuosas. Se realiza sobre una bicicleta de montaña o también llamada todo terreno, que posee una estructura muy diferente a las de carreras y que resulta idónea para moverse en parajes naturales que pueden ofrecernos vistas imponentes, pero también resultar exigentes y cambiantes, al estar sometidos a las inclemencias meteorológicas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.