31 de diciembre de 2025 - 17:43
Cronograma del Club Jujeño de Mountain Bike para el 2026: cuándo arranca

El Club Jujeño de Mountain Bike confirmó las fechas para las competencias locales, regionales y nacionales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Club Jujeño de Mountain Bike confirmó cómo será el año 2026 en materia de competencias, con un calendario definido que incluye cuatro fechas del campeonato jujeño, una del Argentino y también del Abierto Nacional.

Según detallaron desde la institución, la temporada comenzará el 22 de febrero con la primera fecha del Campeonato Provincial. Luego la segunda fecha será el 22 de marzo, la tercera el 6 de agosto y la cuarta el 1 de noviembre.

¿Qué es el mountain bike?

El ciclismo de montaña o mountain bike es un deporte que surge en Estados Unidos a finales de los años 70 y tiene lugar en terrenos montañosos o en aquellos que presentan una orografía similar, con pendientes, obstáculos y rutas sinuosas.

Se realiza sobre una bicicleta de montaña o también llamada todo terreno, que posee una estructura muy diferente a las de carreras y que resulta idónea para moverse en parajes naturales que pueden ofrecernos vistas imponentes, pero también resultar exigentes y cambiantes, al estar sometidos a las inclemencias meteorológicas.

