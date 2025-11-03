Agustina Apaza brilló en el Campeonato Sudamericano de Mountain Bike

Chile fue sede del Campeonato Sudamericano de Mountain Bike 2025 , donde la jujeña Agustina Apaza volvió a destacarse logrando un primer puesto, un tercero y por ende dos medallas. La competencia fue en la ciudad de Talcahuano.

La biker jujeña se consagró campeona sudamericana de Short Track (XCC) y fue medalla de bronce en Cross Country Olímpico (XCO) Elite , en las carreras realizadas en el Club Naval de Campo Tumbes, con más de 500 deportistas de distintos países.

Sobre la medalla de bronce en la categoría XCO ELITE, marcó que fue una “linda carrera, las chicas pusieron un fortísimo ritmo de entrada”, posteó, y dijo que “la celeste y blanca se defiende con todo lo que hay”, y agradeció: “Gracias por tantos “dale Agu” en cada rincón del circuito, hacen siempre ir para adelante”.

Sobre su primer puesto, la deportista jujeña dijo que “siempre orgullosa de vestir la celeste y blanca y llevarla a lo más alto del podio”, y agregó: “Estoy super orgullosa de ir cerrando el año deportivo así, por el puesto y por saber que todavía puedo dar pelea en la élite Feliz de ver a tantos argentinos participando, dando apoyo y copando los podios”.

Agustina Apaza brilló en San Luis

En julio el Campeonato Argentino XCC/XCR/XCO en el circuito de ciclismo “Casa de Gobierno de San Luis” reunió a alrededor de 400 ciclistas y 3.000 visitantes, consolidando a la provincia como sede por segundo año consecutivo

Agustina Apaza también tuvo un doble podio. En el certamen de XCO (Cross Country Olímpico) – Categoría Damas Élite, Agustina se coronó campeona, reafirmando su liderazgo en la máxima categoría. En segundo lugar fue Agustina Quiroz (Misiones), y tercera la sanjuanina Inés Gutiérrez.