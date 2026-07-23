La chef jamaiquina de 96 años que conquistó las redes y entró al Guinness.

En una cocina ubicada en Miami, Florida , rodeada de viejos cuadernos con recetas escritas a mano y memorias de la panadería que había administrado años atrás en Jamaica , Aileen Chin inició una nueva etapa de su vida . Con 96 años , los videos de esta chef preparando platos frente junto a su nieto Lucas Wong lograron captar la atención de millones.

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En marzo , Aileen Chin alcanzó un reconocimiento histórico al obtener un Récord Guinness que la distinguió como la creadora de contenido culinario femenina de mayor edad del mundo que continúa con vida.

Desde su casa, la cocinera comparte con su comunidad digital distintas recetas heredadas de su familia y platos tradicionales de Jamaica a través de plataformas como Instagram , TikTok , YouTube y Facebook , donde logró reunir una audiencia cercana a los 3 millones de seguidores .

Según el Récord Guinness , Aileen Chin tuvo sus primeros acercamientos con la cocina cuando apenas tenía 5 años y, muchos años después, logró llevar todo ese conocimiento al mundo digital gracias al acompañamiento de su nieto Lucas Wong .

Durante los últimos tres años, ambos comenzaron a compartir frente a las cámaras distintas preparaciones basadas en recetas que ella todavía conserva en antiguos manuscritos y documentos personales, un valioso legado familiar que actualmente conecta la tradición culinaria con las nuevas generaciones.

Chin explicó que esta nueva etapa tiene para ella un significado especial, no solo por la repercusión que alcanzó, sino también por el vínculo emocional que representa. “Me hace sentir bien transmitir mis conocimientos de cocina a la siguiente generación”, expresó la cocinera.

Además, contó la satisfacción que le genera la reacción de quienes siguen su contenido y prueban sus preparaciones. “Me encanta ver a la gente disfrutar mis recetas familiares, me da mucha alegría y felicidad”, señaló al referirse al cariño recibido por parte de su comunidad.

De una panadería mayorista en Jamaica a una audiencia global

El vínculo de Chin con el mundo gastronómico nació durante sus primeros años de vida. Tiempo después de aquellas experiencias iniciales, en la década de 1950, decidió emprender junto a su esposo y fundó una panadería mayorista en Highgate, St Mary, Jamaica.

Aquel proyecto, conocido como Chin’s Bakery, se convirtió en una parte fundamental de su trayectoria profesional. La cocinera estuvo al frente del negocio durante 58 años, hasta que finalmente cerró sus puertas en 2008.

Luego de finalizar ese período, Chin se trasladó a Miami, Florida, con el objetivo de reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, continuó conectada con sus raíces y con la identidad de su tierra natal a través de los platos y sabores que había elaborado durante gran parte de su vida.

Al hablar sobre los años que dedicó al emprendimiento familiar, la cocinera recordó aquella etapa marcada por el esfuerzo y la dedicación con una reflexión cargada de emoción en declaraciones al Récord Guinness: “Mi amor, a veces recuerdo aquellos días en la panadería y pienso en ellos… no se te van de la cabeza”.

El video que impulsó su fama en redes sociales

Wong relató que el primer contenido que compartió junto a su abuela fue publicado en 2023. En aquel registro inicial, decidió mostrar la emoción de Chin al descubrir unas bananas que él mismo había logrado cultivar en el jardín de su casa.

La popularidad de la cocinera aumentó luego de otra publicación que llamó especialmente la atención: un video en el que preparaba empanadas de carne jamaicanas, similares a las que elaboraba durante su etapa al frente de la panadería familiar. Esta preparación, hecha con un relleno de carne sazonada y una característica masa amarilla de textura hojaldrada, terminó convirtiéndose en una de las propuestas más exitosas y reproducidas de su contenido gastronómico.

Para Chin, aquella receta representa mucho más que una simple preparación: es una forma de acercar al público los sabores y la identidad de la cocina jamaicana, mientras mantiene una expresión que se transformó en parte de su sello personal. En diálogo con el Récord Guinness, contó que sus videos suelen estar acompañados por la frase “mi rahtid!”, una expresión típica de Jamaica que utiliza como equivalente a “Dios mío” o “qué impresionante” cuando un resultado culinario supera sus expectativas.

Al referirse a la respuesta de quienes siguen sus publicaciones, la cocinera explicó que esa misma expresión suele aparecer en los comentarios de sus seguidores: “La gente siempre dice” “mi rahtid, it nice!”.

Recetas tradicionales y diálogo con su comunidad

Además de las empanadas de carne jamaicanas, el contenido que crean Chin y Wong incluye una amplia variedad de recetas tradicionales de la isla. Entre sus publicaciones aparecen platos como rabo de buey, distintas versiones de jerk —una preparación de carne condimentada con especias y cocinada a la parrilla o mediante ahumado—, sopa de chivo, stew peas —un guiso típico elaborado con porotos, carne y leche de coco—, además de caballa en conserva y pescado frito.

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La dupla también dedica espacio a las elaboraciones dulces, como diferentes tipos de tortas y el clásico cocoa bread, muchas de ellas inspiradas en los conocimientos y la experiencia que Chin reunió durante las décadas en las que estuvo al frente de su panadería.

La cocinera señaló que la interacción permanente con quienes siguen sus publicaciones también tiene impacto en las preparaciones que decide realizar. “Por lo general vamos y le preguntamos a la familia en línea qué le gustaría ver después”, comentó al explicar cómo surgen nuevas ideas para sus contenidos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucas Wong (@zionhousetv)

En cuanto a su manera de entender la cocina diaria, Chin sostiene que no existen fórmulas estrictas que garanticen un buen resultado, sino que lo más importante es la capacidad de quien cocina. Según su experiencia, elegir productos de calidad y lograr una combinación adecuada de sabores hacen que todo el trabajo valga la pena al momento de compartir una comida en familia.