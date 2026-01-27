27 de enero de 2026 - 15:26
Galería.

Se congelaron parcialmente las Cataratas del Niagara

Las temperaturas extremas en Canadá provocaron el congelamiento parcial de las Cataratas del Niagara.

cataratas del niagara (4) Foto 1/6
cataratas del niagara (3) Foto 2/6
cataratas del niagara (5) Foto 3/6
cataratas del niagara (6) Foto 4/6
cataratas del niagara (1) Foto 5/6
cataratas del niagara (2) Foto 6/6

