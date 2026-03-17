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17 de marzo de 2026 - 08:24
Mundo.

El increíble caso del kakapo, el loro que no vuela y conmueve a todos en redes sociales

Las cámaras instaladas en sus nidos y la difusión en redes hicieron que la vida de esta especie en peligro reuniera a miles de personas que siguen su historia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Kakapo, el loro que fue aislado para sobrevivir.

Kakapo, el loro que fue aislado para sobrevivir.

Luego de cuatro años sin registrarse nuevos nacimientos, la reproducción del kakapo, un loro de Nueva Zelanda que se encuentra en peligro crítico de extinción, volvió a despertar entusiasmo entre investigadores y especialistas en conservación de distintos países.

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El seguimiento del proceso, realizado mediante cámaras en vivo instaladas por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, transformó a la hembra Raikura y a sus pichones en un caso observado con atención a nivel mundial.

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En la actualidad quedan apenas 236 kakapos en estado silvestre, y todos viven dentro de Nueva Zelanda. De acuerdo con datos difundidos por el Departamento de Conservación al diario británico The Guardian, en 1990 la población había caído a solo 51 ejemplares registrados.

Desde entonces, el número logró recuperarse gradualmente gracias a años de resguardo intensivo y a un control permanente de cada ave mediante dispositivos transmisores.

El kakapo continúa catalogado como especie en peligro crítico de extinción por entidades internacionales dedicadas a la conservación, entre ellas la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La comunidad virtual que sigue a Raikura en chats y foros destaca el impacto global y el apoyo internacional a la preservación del kakapo.

El reciente proceso reproductivo registrado en Nueva Zelanda volvió a situar a esta ave en el centro de la atención internacional, ya que se trata de uno de los ejemplares más escasos y vulnerables dentro de la avifauna mundial.

Gracias a las transmisiones en vivo que muestran el nacimiento y los primeros días de vida de los polluelos, miles de personas alrededor del planeta pueden seguir de cerca el evento. De este modo, un hecho biológico se convirtió también en un fenómeno de interés global que impulsa la conciencia sobre su conservación.

El seguimiento internacional del loro kakapo y la comunidad

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda puso en marcha un sistema tecnológico que incluyó la colocación de cámaras en los nidos, una iniciativa que permitió que el proceso reproductivo del kakapo alcance visibilidad internacional.

El seguimiento científico y mediático del kakapo refuerza la conciencia sobre la biodiversidad y el rol de la humanidad en la protección de especies únicas.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, decenas de miles de personas de países como Reino Unido, Finlandia, Alemania y la propia Nueva Zelanda observan en directo cada paso de Raikura y sus crías, además de intercambiar comentarios y participar en chats y comunidades especializadas.

A lo largo de las transmisiones en vivo, los comentarios que dejan los espectadores reflejan el fuerte impacto emocional que despierta la iniciativa y el vínculo que logra generar con el público.

Frases como “Sigo la historia de este nido con curiosidad y asombro” o “Se me han saltado las lágrimas al saber lo frágil que es esta especie” muestran hasta qué punto la historia ha despertado reacciones y atención en distintos países.

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Este grupo digital, integrado por usuarios de diferentes partes del planeta, contribuye a aumentar la difusión sobre el kakapo y fortalece una red internacional de apoyo orientada a su preservación.

A su vez, distintos medios internacionales han señalado que cada progreso en la supervivencia de la especie se celebra de forma colectiva. De esta manera, el monitoreo científico trasciende el ámbito académico y se convierte en un fenómeno social con repercusión global.

Características biológicas y reproducción del loro

El kakapo posee rasgos biológicos poco comunes: desarrolla su actividad principalmente de noche, no puede volar y tiene un peso elevado para un loro, con ejemplares adultos que pueden superar los dos kilos.

El monitoreo con cámaras y la repercusión en redes sociales lograron que la vida cotidiana de esta especie generara una comunidad internacional.

Su plumaje verdoso y la particular forma de su rostro lo vuelven inconfundible dentro del mundo de las aves y, al mismo tiempo, le permiten mimetizarse con la vegetación nativa de Nueva Zelanda. A esto se suma su gran expectativa de vida: algunos individuos han superado los 60 años, de acuerdo con datos difundidos por el portal estadístico alemán Statista.

En la etapa reproductiva, los machos cavarán cavidades en la tierra que funcionan como resonadores naturales para potenciar sus llamados, conocidos como “booms”, sonidos graves que pueden oírse a varios kilómetros de distancia.

Estas emisiones acústicas sirven para atraer a las hembras hacia espacios compartidos denominados “leks”, puntos de reunión donde finalmente se produce el encuentro para la reproducción.

Kakapo, el loro que fue aislado para sobrevivir.

Las hembras se encargan por completo de la incubación y la crianza de los pichones, ya que no cuentan con ayuda del macho en el cuidado de la descendencia. Esta responsabilidad exclusiva aumenta la exposición de la especie frente a condiciones ambientales adversas y al ataque de depredadores introducidos.

Cada nuevo nacimiento pasa a formar parte del registro genealógico utilizado en los programas dedicados a la recuperación y preservación genética del kakapo. En ese esquema, todos los ejemplares son seguidos mediante transmisores, un sistema que permite controlar su evolución y asegurar la diversidad genética y la continuidad reproductiva de la especie.

El monitoreo del proceso, posibilitado por cámaras en directo instaladas por el Departamento de Conservación neozelandés, ha convertido a la hembra Raikura y sus crías en un referente global.

Para miles de personas en distintos países, observar el día a día de los kakapo y sus pichones se ha convertido en una fuente de esperanza y en una muestra del trabajo conjunto entre científicos y comunidades que buscan asegurar la continuidad de una especie extraordinaria.

El interés generado por este seguimiento, impulsado además por la difusión de medios internacionales como BBC News, contribuye a fortalecer la conciencia global sobre los retos que enfrenta la biodiversidad en el siglo XXI y sobre el papel que tiene la acción humana en el destino de muchas especies en peligro.

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