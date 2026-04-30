Tatuajes sin prejuicios: qué hay que saber sobre tintas, riesgos y cuidados

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

Los tatuajes ya forman parte de la vida cotidiana de muchísimas personas y no tiene sentido tratarlos desde el prejuicio. El punto, más bien, es otro: entender que no son inocuos, que implican introducir pigmentos en la piel y que, como cualquier procedimiento que rompe la barrera cutánea, tienen riesgos, cuidados y decisiones que conviene tomar con información.

Espectáculos. Alex Caniggia inició un notable cambio físico y dijo que hará con sus tatuajes

Esa fue justamente una de las ideas que planteó la dermatóloga jujeña Valeria Galíndez , que pidió no caer en miradas extremas. “ No se trata de demonizar los tatuajes, sino de conocer los riesgos ”, explicó. Y lo resumió con una frase simple: “ Simplemente decir, a ver, qué cuidado puedo tener ”.

“No se trata de demonizar los tatuajes, sino de conocer los riesgos” “No se trata de demonizar los tatuajes, sino de conocer los riesgos”

Uno de los puntos más importantes tiene que ver con las tintas. Galíndez remarcó que hoy existe un mayor control sobre materiales y procedimientos, especialmente en mercados más regulados. “ Hoy está bastante regulado ”, dijo al referirse al uso de tintas, aunque aclaró que eso no elimina por completo los problemas.

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

La diferencia con años anteriores, según explicó, es que muchas tintas antiguas contenían metales pesados y daban más reacciones. “Esas tintas viejas sí provocan alergias, que pueden ser locales, dermatitis alérgicas, y algunos granulomas”, advirtió.

En paralelo, la FDA señala que las tintas usadas hoy siguen siendo mezclas complejas y que incluso algunas investigaciones encontraron pigmentos similares a los que también se usan en tóner de impresoras o pinturas para autos. Además, el organismo recuerda que no aprobó pigmentos para inyección cosmética en la piel y que todavía sigue evaluando los efectos a largo plazo de estos productos.

Embed - Tatuajes sin prejuicios: qué hay que saber sobre tintas, riesgos y cuidados

Los riesgos no son solo inmediatos

Uno de los errores más comunes es pensar que, si el tatuaje cicatrizó bien, el tema terminó ahí. No siempre es así. La propia Galíndez explicó que la tinta queda en la dermis y que el organismo puede reaccionar frente a ella. “Funciona como cuerpo extraño. Entonces, el cuerpo reacciona, primero es una inflamación crónica”, detalló.

"Primero es una inflamación crónica" "Primero es una inflamación crónica"

Los especialistas también describen otras complicaciones posibles. La Mayo Clinic advierte sobre reacciones alérgicas, infecciones cutáneas, granulomas, queloides, enfermedades transmitidas por sangre si el material no es seguro y, en casos raros, molestias durante una resonancia magnética. Además, subraya que la tinta roja suele dar más alergias que otros colores.

La Academia Americana de Dermatología agrega que las reacciones no siempre aparecen enseguida: algunas pueden tardar días, semanas o incluso años. También menciona infecciones, alergias al sol en la zona tatuada, brotes de enfermedades de la piel como psoriasis o eczema, y hasta la posibilidad de que un cáncer de piel quede visualmente enmascarado dentro del tatuaje.

Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados Los tatuajes no se demonizan, pero sí exigen información y cuidados

No tapar lunares, no improvisar y cuidar la piel

Otro de los mensajes clave de la médica jujeña tuvo que ver con la salud dermatológica de base. “Hay personas que se realizan tatuajes para disimular lesiones o para disimular lunares”, señaló. Y alertó: “En esos casos, sí, tienen que tener mucho cuidado porque están ocultando una lesión que después puede derivar en otra”. Además, remarcó que las tintas oscuras pueden dificultar la observación con dermatoscopio.

También pidió especial atención en personas con diabetes. “El diabético se puede infectar más fácilmente”, recordó.

Sobre el procedimiento en sí, su recomendación fue clara: “Siempre buscar un lugar que sea serio, que tenga medidas”. Eso implica revisar higiene, agujas estériles, material descartable y cuidados posteriores. La FDA y la Mayo Clinic coinciden en que muchos de los problemas más serios aparecen cuando hay equipos no esterilizados o tintas contaminadas con bacterias, hongos u otros microorganismos.

Embed - Qué riesgos hay en los tatuajes y qué cuidados recomienda una dermatóloga jujeña

Informarse mejor, no asustar

La discusión, entonces, no pasa por instalar miedo. Pasa por entender que los tatuajes pueden convivir perfectamente con una decisión responsable. Las tintas y los procedimientos mejoraron, sí, pero los riesgos no desaparecieron. Lo más sensato sigue siendo elegir estudios habilitados, conocer qué pigmentos se usan, consultar si hay enfermedades de base, no tatuarse sobre lesiones y prestar atención a cualquier reacción rara, incluso tardía.

En otras palabras: no hace falta demonizar los tatuajes. Hace falta conocerlos mejor. Y, sobre todo, cuidar la piel antes, durante y después.