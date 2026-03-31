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31 de marzo de 2026 - 11:21
Espectáculos.

Alex Caniggia inició un notable cambio físico y comentó lo que hará con sus tatuajes

El mediático compartió imágenes desde un centro estético donde empezó un tratamiento para remover la tinta que cubría gran parte de su cuerpo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico: qué pasará con sus tatuajes. &nbsp;

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico: qué pasará con sus tatuajes.

 

Alex Caniggia volvió a ubicarse en el centro de la conversación en redes tras evidenciar una transformación física que sorprendió a sus seguidores. El mediático difundió imágenes desde un espacio dedicado a tratamientos estéticos, donde inició un proceso orientado a cambiar su apariencia: comenzó a remover los tatuajes que cubrían buena parte de sus brazos.

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Mediante un video compartido en sus perfiles, el influencer mostró el instante en que una especialista trabajaba sobre su piel con tecnología láser, el procedimiento más habitual en la actualidad para borrar tinta.

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico.

El cambio físico de Alex Caniggia

Mientras permanecía acostado durante la intervención, acompañó el material con un mensaje corto pero directo: “Me saco la manga”, en alusión a los tatuajes que cubrían por completo su brazo.

La publicación provocó una reacción inmediata entre sus seguidores, ya que esos diseños habían sido durante años uno de los rasgos más distintivos de su imagen.

Alex Caniggia construyó buena parte de su perfil mediático a partir de una estética excéntrica y llamativa, marcada por looks ostentosos, cambios frecuentes de estilo y numerosos tatuajes visibles en brazos, torso y cuello.

Alex Caniggia mostró su impactante cambio físico.

La dura chicana de Alex Caniggia a Franco Colapinto tras su 16° puesto en el Gran Premio de Japón

A través de sus redes, el mediático reaccionó con enojo frente al rendimiento del piloto argentino en la carrera disputada en Japón. El resultado, que lo dejó en el puesto 16, desató una serie de publicaciones en las que lo ridiculizó y elogió a otros competidores.

“Humo, humo, muerto. Dios mío, yo no sé cómo sigue en la Fórmula 1, posta. Dejate de joder. Déjenle la silla a pilotos que de verdad se lo merecen. Terminó 16”, lanzó, entre risas, en uno de los videos que compartió. Después, subió otra historia en la que continuó riéndose de Franco Colapinto por su flojo desempeño en la competencia. “Humo, le sale mucho humo”, ironizó, mientras remarcaba la posición en la que finalizó el argentino.

En una publicación posterior, Alex Caniggia puso el foco en el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con el Gran Premio de Japón. “Este sí es un fenómeno de verdad. Tres carreras, dos victorias. No como el otro vende humo que nunca ganó una, hizo 30 carreras y siempre último o destrozando autos”, escribió el mediático.

La burla de Alex Caniggia a Franco Colapinto.

Por su lado, tras un fin de semana adverso, Franco Colapinto utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje con un enfoque autocrítico sobre su desempeño en el Gran Premio de Japón.

El corredor argentino, que sigue en pleno proceso de aprendizaje dentro de la máxima categoría, no consiguió ubicarse en la lucha por sumar puntos en una competencia que volvió a dejar en evidencia las limitaciones del equipo al que pertenece.

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