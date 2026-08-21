Dejó crecer las uñas de una mano durante 66 años y consiguió un récord Guinness.

Aunque aproximadamente una de cada diez personas en el mundo es zurda , Shridhar Chillal convirtió esa característica en algo extraordinario y terminó haciendo historia gracias a su mano izquierda. El hombre, oriundo de India , consiguió un récord mundial al registrar la mayor longitud acumulada de uñas en una sola mano.

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La medida medida total es de 909,6 centímetros . Chillal permitió que sus uñas crecieran durante varias décadas y finalmente decidió cortarlas en julio de 2018 , cuatro años después de haber obtenido el reconocimiento oficial en 2014.

Según la información de Guinness World Records , el registro que permitió certificar la marca se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2014 en la ciudad de Pune , ubicada en el estado indio de Maharashtra .

Para establecer la marca se midieron las uñas de todos los dedos de la mano izquierda . El meñique registró 179,1 centímetros ; el anular, 181,6 ; el dedo medio, 186,6 ; el índice, 164,5 ; y el pulgar fue el que alcanzó la mayor extensión, con 197,8 centímetros .

La particular historia de Shridhar Chillal se remonta a 1952, cuando todavía era un adolescente. De acuerdo con el relato publicado por Guinness World Records, el hecho que desencadenó todo ocurrió luego de que uno de sus amigos quebrara por accidente la uña larga de un profesor.

El maestro les explicó entonces que no podían comprender realmente las dificultades y los cuidados necesarios para conservar uñas de semejante longitud sin experimentar ellos mismos el proceso. Aquella idea terminó convirtiéndose en un reto entre ambos adolescentes, que comenzaron a competir para determinar quién conseguía dejarlas crecer más.

Cómo afectó el crecimiento de las uñas a su vida cotidiana

A medida que transcurrieron los años, las dimensiones que alcanzaron sus uñas comenzaron a modificar considerablemente la rutina de Shridhar Chillal. Según explicó Guinness World Records, el hombre se desempeñó como fotógrafo y debió modificar su cámara e incorporarle un mango especial que le permitiera manipularla sin poner en riesgo sus uñas.

La longitud extrema también representó un obstáculo para distintas tareas de todos los días y limitó durante mucho tiempo la posibilidad de utilizar con normalidad su mano izquierda.

Después de mantener sus uñas largas durante 66 años, Shridhar Chillal finalmente decidió ponerle fin a ese período y se las cortó en julio de 2018. En declaraciones a Guinness World Records, explicó que, luego de obtener el reconocimiento oficial, consideraba que había alcanzado “el objetivo más grande de su vida”.

Su marca no se limitó al récord correspondiente al conjunto de la mano izquierda. Chillal también consiguió el registro de la uña más larga jamás documentada, correspondiente a su pulgar curvado, cuya extensión llegó a compararse con la altura de una puerta convencional.

Una vez que decidió cortarse las uñas, los restos pertenecientes a Shridhar Chillal fueron incorporados a las colecciones permanentes de los museos de Ripley’s Believe It or Not! ubicados en Nueva York y Ámsterdam. Así, la particular marca que consiguió quedó conservada como parte de una exhibición, más allá del registro oficial que certificó su récord.

Otros récords de uñas largas en Guinness World Records

La historia de Shridhar Chillal forma parte de una extensa lista de marcas curiosas registradas por Guinness World Records. Entre ellas aparece Diana Armstrong, una estadounidense que ostenta los récords de mayor longitud de uñas en ambas manos dentro de la categoría femenina, además de la marca histórica para una mujer en esta disciplina.

En total, sus uñas alcanzan una extensión de 1.306,58 centímetros —equivalentes a 42 pies y 10,4 pulgadas—. Armstrong mantiene este récord desde hace años y no se corta las uñas desde 1997.

En 2024, Diana Armstrong recibió el reconocimiento de GWR Icon, una categoría especial que Guinness World Records otorga a determinadas personas que se destacaron por sus marcas.

De este modo, la estadounidense pasó a integrar la lista de figuras más representativas de una disciplina que combina constancia, cuidados extraordinarios y el interés del público.

En tiempos más recientes, el vietnamita Lu Công Huyn se incorporó a la lista de récords con una nueva marca para la categoría masculina. El 15 de enero de 2025, Guinness World Records reconoció oficialmente sus uñas como las más largas en ambas manos entre los hombres.

La longitud combinada llegó a 594,45 centímetros —unos 19 pies y 6 pulgadas— luego de 34 años sin cortárselas. De acuerdo con la organización, el extraordinario tamaño provoca que las uñas de Huyn terminen entrelazándose entre sí. Su registro se convirtió así en el capítulo más reciente de una particular categoría de los archivos de Guinness World Records.