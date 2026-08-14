Tiene 95 años y desafió a jóvenes en un torneo de cubo Rubik: hizo historia en el Guinness.

El estadounidense Frank Ziemenski , de 95 años , hizo historia al convertirse en el competidor de mayor edad en participar oficialmente junto a jóvenes en una prueba de cubo Rubik , de acuerdo con Guinness World Records . La marca fue establecida el 18 de enero , durante un torneo que se llevó a cabo en West Seneca, Nueva York .

Según detalló Guinness World Records , Ziemenski formó parte del torneo Two Buffalo Cube Days 2026 , donde realizó tres intentos distribuidos en dos categorías oficiales . El certamen convocó a competidores de diferentes generaciones, aunque se trata de una actividad en la que habitualmente predominan los adolescentes y los adultos jóvenes .

En el desarrollo de la competencia, Ziemenski consiguió además tres registros no oficiales dentro de la categoría +90 años de la World Cube Association . En la modalidad 3x3x3 , completó el cubo en 5 minutos, 49 segundos y 75 centésimas . Por su parte, en la prueba 2x2x2 , alcanzó un mejor tiempo de 1 minuto, 17 segundos y 3 centésimas , mientras que su promedio fue de 2 minutos, 26 segundos y 27 centésimas .

“Tenía dudas sobre competir, pero descubrí que era divertido. Fue emocionante y se sintió muy bien ganar el récord”, contó Frank, según declaraciones difundidas por Guinness World Records .

El vínculo de Ziemenski con el cubo de Rubik comenzó en 1980, apenas seis años después de que fuera creado el famoso rompecabezas. El estadounidense, nacido el 9 de enero de 1931, se interesó por descubrir cómo funcionaba y recurrió a distintos libros para aprender técnicas que le permitieran resolverlo, de acuerdo con lo informado por Guinness World Records.

Una pasión que comenzó hace más de cuatro décadas

Su debut en el ámbito de las competencias se produjo varias décadas después, cuando comenzó a participar en el Buffalo Speed Cube Club, una agrupación que desarrolla sus actividades en la biblioteca de Orchard Park.

En ese espacio, Ziemenski entrenó junto a chicos y adolescentes de entre 8 y 16 años. Al verlo llegar por primera vez, algunos integrantes del club creyeron que era un adulto que acompañaba a algún familiar.

Con el correr de los años, Ziemenski terminó incorporándose al club y comenzó a compartir con sus integrantes los apuntes y manuales sobre resolución que había preparado durante la década de 1980. Además, según relató al medio local WKBW News Buffalo, se mostró interesado en aprender las técnicas y estrategias que utilizan actualmente los competidores más jóvenes.

El desafío que se propuso y su mensaje tras conseguir el récord

Previo a la competencia, Ziemenski había contado a WKBW News Buffalo que su objetivo era completar una de las modalidades en menos de cinco minutos, aunque admitía que probablemente su registro se acercaría a los seis minutos. Finalmente, durante el torneo consiguió resolver esa prueba antes de alcanzar los seis minutos.

Tras establecer el récord, el estadounidense explicó que su experiencia busca dejar un mensaje vinculado con la perseverancia y la importancia de no abandonar los desafíos. Además, aseguró que pretende continuar participando en competencias mientras sus condiciones físicas se lo permitan.