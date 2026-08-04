Tiene 21 años y rompió un récord mundial al resolver un cubo de Rubik con los ojos vendados.

Tommy Cherry volvió a quedar registrado en la historia al batir un récord mundial luego de conseguir una nueva marca el pasado 28 de junio . El joven logró completar un cubo Rubik 3x3x3 con los ojos cubiertos en apenas 11,56 segundos , convirtiéndose en el tiempo más rápido registrado para esta modalidad, según la certificación de Guinness World Records .

El joven de 21 años , nacido en Estados Unidos , consiguió esta nueva marca durante una competencia reconocida oficialmente, dentro de una especialidad que practica y perfecciona desde 2021 . Su trayectoria en esta modalidad comenzó el 5 de agosto de ese mismo año en el condado de Palm Beach, Florida , donde registró inicialmente un tiempo de 15,27 segundos .

Desde aquel primer registro, Tommy Cherry logró mejorar su propio desempeño en varias oportunidades y pasó a disputar los primeros puestos del ranking internacional junto al australiano Charlie Eggins , quien se convirtió en su principal adversario dentro de esta disciplina.

Además, ambos especialistas poseen en conjunto la marca correspondiente al mejor promedio de tiempo en la resolución del mismo modelo de cubo con los ojos vendados , con una media registrada de 14,05 segundos por competidor.

Cherry consiguió su récord durante el Campeonato Europeo WCA de Rubik’s 2024, realizado el 28 de julio de 2024 en Pamplona, España. Por su parte, Charlie Eggins alcanzó exactamente la misma marca el 10 de enero de este año, en el marco del certamen Cubing at The Cube 2026, disputado en Sídney, Australia.

La trayectoria de esta modalidad dentro de los récords mundiales tiene más de veinte años de historia. El primer registro reconocido oficialmente se produjo el 11 de marzo de 2001, cuando el alemán Ralf Laue logró completar la prueba en un tiempo de 5 minutos y 42 segundos. La marca fue conseguida durante la filmación del programa Guinness World Records: Primetime, realizada en Los Ángeles, Estados Unidos.

El recorrido personal de Tommy Cherry

Tommy Cherry no se limita únicamente a participar en competencias, sino que también comparte sus conocimientos con otras personas interesadas en esta disciplina. Mediante su proyecto Tommy Cherry Coaching Company, brinda capacitaciones destinadas tanto a quienes recién comienzan como a aquellos participantes con mayor experiencia.

“Es para principiantes y profesionales por igual, ¡cualquiera puede aprender!”, afirmó el joven en declaraciones recogidas por Guinness World Records. Al mismo tiempo, continúa con su formación académica y actualmente cursa una carrera universitaria de grado.

La relación de Tommy Cherry con los cubos de Rubik comenzó el 30 de julio de 2015, cuando tenía cerca de 11 años. Apenas unas semanas más tarde, el 12 de septiembre, ya había dado sus primeros pasos en el ámbito competitivo al participar en un certamen oficial.

Su llegada al nivel de los récords internacionales fue producto de un proceso progresivo: comenzó destacándose en competencias locales, luego avanzó en torneos regionales, logró clasificarse a instancias nacionales y consiguió ubicarse entre los 10 mejores del mundo antes de alcanzar su primera marca récord en 2021.

“Poco a poco me fui volviendo más veloz y llegué a avances en mi progreso. Durante gran parte de mi carrera competitiva me enfoqué en ser tan rápido como fuera posible en la mayor cantidad de eventos, pero terminé destacándome más en la modalidad con los ojos vendados”, explicó el joven.

Las técnicas y modalidades que domina con el cubo rubik

La metodología que utiliza la incorporó por su propia cuenta mediante videos y tutoriales disponibles en YouTube, aunque con el paso del tiempo sus habilidades alcanzaron un nivel que supera ampliamente el aprendizaje básico. Cherry logró desarrollar la capacidad de solucionar el cubo utilizando los pies, hacerlo con una sola mano e incluso completar la prueba con los ojos vendados mientras combina distintos desafíos al mismo tiempo.

Además, explora formatos de competencia en equipo, como la modalidad conocida como “cubo en equipo con vendas”, en la que un participante debe armar el cubo sin haber observado previamente su estado y recibe indicaciones de su compañero. En algunas variantes, ambos llegan a comunicarse exclusivamente mediante señales físicas, como pequeños contactos en el hombro, sin necesidad de utilizar palabras.

En las competencias tradicionales, es decir, aquellas en las que no utiliza vendas, el joven mantiene un rendimiento extraordinario: registra un promedio cercano a los 7 segundos para completar el cubo y su mejor marca individual es de 4,53 segundos.

En declaraciones brindadas a Guinness World Records, Cherry manifestó: “Es un sentimiento difícil de describir. Fue mucho más que el dinero: fue sentir que todo el esfuerzo que había puesto en practicar desde mi récord anterior dio sus frutos de una vez, lo que fue tan emocionante como aliviador”.

El especialista aseguró que continuará trabajando para alcanzar nuevos objetivos dentro de la disciplina y que entre sus próximos desafíos se encuentra la posibilidad de establecer marcas inéditas en categorías por equipos reconocidas por la WCA.