Jujuy tendrá su primer torneo de cubo Rubik en Tilcara

Por primera vez en la historia , Jujuy será escenario de una competencia oficial de cubo Rubik avalada por la World Cube Association (WCA), el máximo organismo internacional de este deporte mental. Se trata del " Tilcara Open 2026 ", que se desarrollará el 3 y 4 de abril en la Sala Barbarita Cruz (Capec), con entrada libre y gratuita para el público.

El evento marcará un hito para la provincia no solo por su carácter competitivo, sino también por el objetivo que lo impulsa: comenzar a construir una comunidad local en torno al speedcubing, una disciplina que combina memoria, lógica y velocidad.

El organizador, Awki Giménez, competidor oriundo de Juella (localidad que queda a 10 kilómetros de Tilcara) explicó que la iniciativa surge tras años de participar en torneos en otras provincias y en el exterior.

"Nunca hubo un torneo de este tipo en Jujuy, y al ser el único que competía con frecuencia, sabía que en algún momento me iba a tocar organizarlo" "Nunca hubo un torneo de este tipo en Jujuy, y al ser el único que competía con frecuencia, sabía que en algún momento me iba a tocar organizarlo"

Giménez comenzó a competir en 2022 y desde entonces participó en eventos en Salta, Buenos Aires y Bolivia, donde incluso logró consagrarse campeón nacional en una de las categorías. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la comunidad del speedcubing y detectar una carencia en su provincia. "Debe haber mucha gente que sabe armar el cubo, pero no está enterada de que puede competir. Falta difusión y espacios", remarcó.

AWKI GIMÉNEZ Torneo de cubos Rubik, Tilcara open 2026.

Preparativos del encuentro de cubo Rubik en Tilcara

El torneo contará con 12 categorías, de las 17 oficiales que existen a nivel mundial, y se desarrollará a lo largo de 24 rondas. Entre las modalidades se incluyen desde los clásicos cubos 2x2 hasta 7x7, además de variantes como Pyraminx, Megaminx, Skewb, resoluciones a una mano, a ciegas y la categoría Clock.

La competencia tendrá un sistema de clasificación progresiva: en la categoría principal (3x3), el 75% de los participantes avanzará a la segunda ronda y luego los diez mejores llegarán a la final, donde se definirá al ganador por promedio de tiempos.

Actualmente hay unos 30 competidores inscriptos, aunque la organización espera alcanzar el cupo máximo de 40. La mayoría proviene de otras provincias, lo que también posiciona al evento como una oportunidad para atraer visitantes y mostrar el potencial turístico de Tilcara.

"El objetivo a futuro es doble: agrandar la comunidad local y también traer competidores de otras partes del país para que conozcan la provincia", explicó Giménez, quien ya proyecta replicar la experiencia en otros puntos de Jujuy.

En cuanto a la disciplina, destacó que no existen límites de edad para competir. De hecho, el actual récord mundial pertenece a un niño de 8 años. "Lo importante es la práctica. Podés competir, aunque no seas rápido. Lo más lindo es la comunidad, compartir, aprender y mejorar", señaló.

Rubik en Tilcara Rubik en Tilcara

Competencia en Tilcara

El sistema de competencia incluye jueces, cronómetros táctiles y tiempos de inspección, con estrictas reglas internacionales que garantizan la transparencia. Además, cada participante realiza cinco intentos por ronda, de los cuales se promedian los tiempos intermedios.

Para inscribirse, los interesados deben registrarse a través del sitio oficial de la WCA, donde figura el evento. El único requisito es saber armar el cubo, sin importar el nivel ni la experiencia.

Giménez también subrayó que el evento es sin fines de lucro y que uno de los principales desafíos organizativos es cubrir los costos, especialmente los viáticos del delegado oficial que debe supervisar la competencia para su validación internacional, por eso, invitó a los interesados en ser sponsor a comunicarse.

Finalmente, hizo una invitación abierta tanto a competidores como al público en general a ser parte de esta primera edición. "Muchos creen que tienen que ser buenos para participar, pero no es así. Es una experiencia muy linda, una comunidad sana, donde se comparte y se aprende. Lo importante es animarse", concluyó.