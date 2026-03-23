Por qué no cobré el Progresar en marzo 2026.

En las últimas jornadas, distintos beneficiarios del programa Progresar de ANSES señalaron que no percibieron el monto correspondiente a marzo. A través de sus canales oficiales, el organismo explicó cuáles podrían ser las razones de este inconveniente. A continuación, los detalles clave para entender la situación.

progresar Becas Progresar 2026: cómo anotarse, requisitos y guía completa para acceder Beca Progresar 2026: por qué no se acreditó el monto de marzo El programa Progresar, anteriormente denominado “Becas Progresar”, es una ayuda destinada a promover que los jóvenes completen sus estudios y sigan formándose a nivel profesional.

En los últimos días, a través de distintos canales de comunicación, numerosos beneficiarios manifestaron su inquietud y descontento por no haber recibido todavía el pago correspondiente a las prestaciones del mes de febrero.

Becas Progresar. La ANSES confirmó la continuidad de las Becas Progresar para el ciclo lectivo 2026. De acuerdo a lo señalado por ANSES, esta situación podría explicarse por los siguientes motivos:

Datos desactualizados : la falta de renovación de la información personal cargada en ANSES o en el sistema puede provocar inconvenientes en el cobro .

: la falta de renovación de la cargada en ANSES o en el sistema puede provocar inconvenientes en el . Demoras operativas : en determinadas situaciones, los procesos de liquidación del beneficio pueden presentar retrasos .

: en determinadas situaciones, los procesos de pueden presentar . Interrupción provisoria del pago : el incumplimiento de las condiciones exigidas por el programa puede derivar en la suspensión temporal del beneficio.

: el incumplimiento de las por el programa puede derivar en la del beneficio. Ausencia de certificación académica: es indispensable que la institución educativa valide la condición de alumno regular para que el beneficio siga activo. Becas Progresar Becas Progresar. A continuación, se detallan las condiciones extra que deben cumplirse obligatoriamente para mantener el cobro, de acuerdo a lo establecido por el programa: Progresar Superior Tener nacionalidad argentina —ya sea de origen o por naturalización—, o ser extranjero con residencia legal mínima de cinco años en el país y contar con DNI .

—ya sea de origen o por naturalización—, o ser extranjero con de cinco años en el país y contar con . Para quienes inician sus estudios: tener entre 17 y 24 años .

. En el caso de estudiantes avanzados: el tope de edad se extiende hasta los 30 años .

se extiende hasta los . Para quienes cursan enfermería : no existe límite etario .

: no existe . Los ingresos del estudiante junto con los de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo en casos de jóvenes que perciban una pensión no contributiva por invalidez bajo el artículo 9 de la Ley 13.478. becas progresar.jpg Haber finalizado el nivel secundario sin materias pendientes al momento de anotarse.

sin materias pendientes al momento de anotarse. Estar inscripto o cursando en universidades públicas (nacionales o provinciales), institutos universitarios estatales o centros de formación técnica y docente de gestión pública. Existen excepciones para instituciones privadas y para estudiantes de enfermería contempladas en el reglamento.

(nacionales o provinciales), institutos universitarios estatales o centros de y docente de gestión pública. Existen excepciones para y para estudiantes de enfermería contempladas en el reglamento. Respetar los requisitos académicos fijados por el Programa Progresar.

fijados por el Programa Progresar. Tener el calendario de vacunación completo o en proceso, de acuerdo a la edad.

completo o en proceso, de acuerdo a la edad. Formar parte de las actividades complementarias que establezca el programa. Quiénes pueden inscribirse en las Becas Progresar. Progresar Trabajo Contar con nacionalidad argentina —de nacimiento o por naturalización—, o ser extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y poseer DNI .

—de nacimiento o por naturalización—, o ser extranjero con al menos en el país y poseer . Tener entre 18 y 24 años de edad.

de edad. El límite se amplía hasta los 35 años en el caso de personas sin empleo formal registrado.

en el caso de personas sin registrado. Los ingresos del solicitante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) ; no se computan como parte de esos ingresos las pensiones no contributivas por discapacidad.

; no se computan como parte de esos ingresos las por discapacidad. Estar inscripto en un curso de formación profesional o en un trayecto formativo avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción. BECAS PROGRESAR.jpg Progresar Obligatorio Poseer nacionalidad argentina , ya sea de origen o por naturalización, o ser extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país y contar con DNI .

, ya sea de origen o por naturalización, o ser extranjero con de dos años en el país y contar con . Tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción.

al momento del cierre de la inscripción. Los ingresos del estudiante junto con los de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , salvo en casos de solicitantes que perciban una pensión no contributiva por invalidez en el marco del artículo 9 de la Ley 13.478 .

, salvo en casos de solicitantes que perciban una por invalidez en el marco del de la . Acreditar la condición de alumno regular .

. Formar parte de las actividades adicionales que disponga el programa.

que disponga el programa. Respetar los requisitos académicos fijados en el Reglamento Progresar .

fijados en el . Tener el calendario de vacunación al día o en proceso, según la edad correspondiente.

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