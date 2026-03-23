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23 de marzo de 2026 - 07:12
Estudios.

Abren las inscripciones a la Academia de Oficios de Jujuy: cómo anotarse a los cursos gratuitos

Anunciaron el lanzamiento de nuevos crusos gratuitos en la Academia de Oficios de Jujuy. Conocé cuándo iniciarán las inscripciones.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.

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Academia de Oficios de Jujuy: cursos disponibles

La oferta de capacitaciones incluirá una variedad de cursos vinculados a oficios con salida laboral. Si bien todavía no se confirmó en su totalidad la grilla de cursos disponibles, entre algunos de los anunciados se destacan:

  • Máquinas pesadas
  • Peluquería
  • Albañilería
  • Construcción en seco
  • Electricidad
Peluquería
Peluquería es uno de los cursos del Centro de Formación Profesional de Palpalá.

Peluquería es uno de los cursos del Centro de Formación Profesional de Palpalá.

Capacitaciones gratuitas y con cupos limitados

Desde la organización informaron que todos los cursos son gratuitos, aunque cuentan con cupos limitados. Por este motivo, se recomienda a los interesados realizar la inscripción el próximo 25 de marzo para asegurar su lugar.

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