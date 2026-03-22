El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo 22 de marzo, en distintos sectores de la provincia de Jujuy se reportaron fuertes tormentas intermitentes. En este sentido, antes de salir a la ruta, es importante conocer el estado de los caminos , es por eso, que desde Seguridad Vial detallaron cómo se encuentran algunos trayectos.

Jujuy. Piden circular con extrema precaución por neblina en el tramo Bárcena-Tumbaya

Importante. Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Cabe destacar que este domingo hay un total de tres rutas intransitables debido a la crecida de ríos.

Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo

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