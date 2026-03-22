El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Durante la noche del sábado y madrugada del
en distintos sectores de domingo 22 de marzo, se reportaron fuertes tormentas intermitentes. En este sentido, antes de salir a la ruta, es importante conocer la provincia de Jujuy es por eso, que desde Seguridad Vial detallaron cómo se encuentran algunos trayectos. el estado de los caminos,
Cabe destacar que este domingo hay un total de
tres rutas intransitables debido a la crecida de ríos.
estados de rutas jujuy
Ruta provincial 7 sector Cañadón Chico-Casa Colorada y Misa. Ruta provincial 83 altura paraje Aguada de Tidre- en el tramo Libertador-San Francisco ruta provincial 4 altura acceso a Laguna de Yala Ruta Nacional 9 altura Huacalera - sedimento sobre calzada Ruta provincial 75 altura Barrancas Ruta provincial 7 entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi Ruta Nacional 40 altura rio San Juan de Oro Ruta provincial 79 altura Abral Aite Ruta provincial 11 alt rio Las Burras Ruta provincial 35 desde Arroyo Seco hasta el pie de La Cuesta altura Finca Calla Huasi. Ruta Nacional 40 entre El Cañadón y Paicone Ruta Nacional 52 km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada). Ruta provincial 5 entre localidad de Santa Catalina y Cienguilla
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Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo
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