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22 de marzo de 2026 - 09:28
Informe.

El estado de las rutas este domingo después de las fuertes tormentas en Jujuy

Seguridad Vial dio a conocer que hay tres rutas intransitables en Jujuy debido a la crecida de ríos. Además, también hay otros caminos transitables pero con extrema precaución.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo 22 de marzo, en distintos sectores de la provincia de Jujuy se reportaron fuertes tormentas intermitentes. En este sentido, antes de salir a la ruta, es importante conocer el estado de los caminos, es por eso, que desde Seguridad Vial detallaron cómo se encuentran algunos trayectos.

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Cabe destacar que este domingo hay un total de tres rutas intransitables debido a la crecida de ríos.

El estado de las rutas en Jujuy este domingo 22 de marzo

Caminos intransitables

  • Ruta Provincial29 altura río Tesorero
  • Ruta Provincial 48 localidad de El Carmen - corte por crecida de río
  • Ruta Provincial 37 camino a El Talar-corte por crecida de río

Caminos transitables con extrema precaución

  • Ruta provincial 19 camino a Normenta paso habilitado solo para vehículos 4 x 4 ruta provincial 26 El Ceibal
  • Ruta provincial 73 - Puerta de Zenta
  • Ruta provincial 73b-Ocumaso
  • Ruta provincial 6 tramo Santa Clara - El Fuerte
  • Ruta provincial 83 altura Abra de Caña (desmoronamiento del cerro).
  • Ruta provincial 35 camino a Tilquiza (desmoronamiento)
  • Ruta Nacional 40 altura rio grande de San Juan. (superficie blanda, caminos cortados y borrados). Ruta provincial 22 El Pongo - corte por crecida de rio
  • Ruta provincial 20 (Los Blancos, El Cucho) - corte por crecida de rio
  • Ruta Nacional 40 altura Cañadon de Oros.

estados de rutas jujuy
  • Ruta provincial 7 sector Cañadón Chico-Casa Colorada y Misa.
  • Ruta provincial 83 altura paraje Aguada de Tidre- en el tramo Libertador-San Francisco ruta provincial 4 altura acceso a Laguna de Yala
  • Ruta Nacional 9 altura Huacalera - sedimento sobre calzada
  • Ruta provincial 75 altura Barrancas
  • Ruta provincial 7 entre localidad Casa Colorada y localidad de San Juan de Misa Rumi
  • Ruta Nacional 40 altura rio San Juan de Oro
  • Ruta provincial 79 altura Abral Aite
  • Ruta provincial 11 alt rio Las Burras
  • Ruta provincial 35 desde Arroyo Seco hasta el pie de La Cuesta altura Finca Calla Huasi.
  • Ruta Nacional 40 entre El Cañadón y Paicone
  • Ruta Nacional 52 km 158, 165 y 178 (acumulación de sedimento sobre la calzada).
  • Ruta provincial 5 entre localidad de Santa Catalina y Cienguilla
rutas intransitables jujuy cortadas
Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo

Atención conductores: hay 8 rutas intransitables en Jujuy este domingo 15 de marzo

  • Ruta Provncial 67
  • Ruta provincial 64
  • Ruta provincial 65
  • Ruta provincial 40 entre Orosmayo y Cusi Cusi
  • Ruta Nacional 40 desde localidad de Susques hasta localidad Puesto Sey
  • Ruta Nacional 52 km 50 altura Paraje Ronqui Angosto (reparación de la calzada)
  • Ruta Nacional 34 entre ruta provincial 43 y ruta provincial 61 altura localidad manantiales desvío de tránsito, circular con máxima precaución
  • Ruta Nacional 52 desde Salinas Grandes hasta empalme ruta provincial 70 (presencia de baches por tramos)

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