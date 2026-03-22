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22 de marzo de 2026 - 17:51
Mundo.

"Rezo todos los días por él": el duro testimonio de una madre jujeña sobre su hijo en medio de la guerra

La historia de Nahomi, una madre jujeña que atraviesa con fe y preocupación la distancia, mientras su hijo de 29 años vive en Qatar en medio de la crisis de seguridad por los ataques con misiles y drones lanzados por Irán.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Irán ataca a Qatar

En medio de un contexto internacional atravesado por la guerra, una madre jujeña vive con preocupación y esperanza a la distancia. Nahomi cuenta cómo atraviesa estos días mientras su hijo, de 29 años, permanece en Doha, Qatar, donde reside desde hace más de un año.

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El joven no forma parte de ninguna fuerza militar. Trabaja en el área de infraestructura de hoteles, como tantos otros argentinos que emigran en busca de nuevas oportunidades. Sin embargo, el conflicto bélico que atraviesa el mundo lo encuentra lejos de casa y en un escenario que genera incertidumbre.

“Estamos en contacto, está bien, vive en situación cotidiana de advertencia”, relató su mamá, quien intenta llevar tranquilidad pese al contexto y los ataques que lleva adelante Irán contra Qatar. A la distancia, describe una realidad compleja: “Tienen una fortaleza grande en cuestión de armas” y asegura que es “convivir como con el covid, pero con misiles”.

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La fe como sostén en la distancia

Nahomi cuenta que su hijo decidió irse en busca de su futuro, como lo hacen muchos jóvenes. “Se fue hace más de un año a buscar su destino, como lo hacen muchos jóvenes, le tocó estar en esta situación, sigue allí”, expresó.

A pesar del difícil escenario, asegura que la juventud también influye en su decisión de permanecer: “La juventud da curiosidad y da ganas de quedarse allá”, reflexionó, al tiempo que reconoce que “se vive en una situación constante de estrés”.

En este contexto, la fe se convierte en su principal refugio. “Todos los días, a la mañana, tarde y noche, pido que esté todo bien”, contó, dejando ver la rutina de oración que sostiene desde Jujuy, preocupada por el día a día de su hijo.

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Un mensaje diario

Dentro del relato, Nahomi repite las mismas palabras, cargadas de amor y esperanza. “Le digo todos los días que hay que tener mucha fe”, reafirma sobre el diálogo que mantiene con el joven jujeño. Finalmente, su mensaje no es solo para él, sino que se extiende como un deseo universal:

Fe y paz, es lo que deseo para todos los habitantes del mundo. Fe y paz, es lo que deseo para todos los habitantes del mundo.

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