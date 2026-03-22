Banderazo estudiantil 2026: decomisaron alcohol a grupos de jóvenes en la capital jujeña

En el marco del banderazo 2026, los controles se realizaron en calles Belgrano y av. España, en la previa del recorrido de los estudiantes.

El tradicional banderazo estudiantil de la promoción 2026 en San Salvador de Jujuy tuvo este viernes controles en distintos puntos del centro capitalino, donde se secuestraron bebidas alcohólicas a grupos de jóvenes que participaban de la actividad.

Según la información difundida, uno de los puntos principales del operativo estuvo en la intersección de calle Belgrano y avenida España, en la previa del desplazamiento de estudiantes hacia el Parque San Martín. Allí se realizaron controles sobre la vía pública con el objetivo de evitar el consumo de alcohol entre menores de edad.

De acuerdo con lo informado, en ese procedimiento se decomisó una cantidad importante de bebidas alcohólicas, que luego quedaron a disposición del área contravencional correspondiente.

Bebidas alcoholicas - vino En el marco del banderazo 2026, los controles se realizaron en calles Belgrano y av. España, en la previa del recorrido de los estudiantes. Controles durante el banderazo de la promo El banderazo forma parte de las actividades que cada año realizan los estudiantes secundarios en la capital jujeña, especialmente quienes transitan el último año. En esta edición, la jornada volvió a concentrar a numerosos grupos de jóvenes en el centro, antes de continuar hacia el parque.

En ese contexto, las autoridades montaron controles preventivos para supervisar el desarrollo de la actividad y actuar sobre la tenencia y el consumo de alcohol en menores. Según la cobertura publicada este sábado, en el lugar trabajaron más de 40 efectivos, junto con otras unidades de apoyo. La intervención se concentró en el secuestro de bebidas y en el seguimiento del desplazamiento de los grupos estudiantiles durante una jornada que forma parte del calendario informal de celebraciones de la promo 2026.

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