Interrupción programada de energía para este lunes: en qué zonas

Según se comunicó, el corte está previsto entre las 8:00 y las 12:00, aproximadamente, y alcanzará al Barrio Ledesma, entre calles Gorriti, Sarmiento, Güemes, 9 de julio, La Rioja; y zonas aledañas
Qué trabajos se realizarán
De acuerdo con la información difundida, durante ese lapso se avanzará con una conexión dificultosa en la red para que la energía circule de forma continua sin cortes ni fallas intermitentes. Más innovación y seguridad para un servicio eléctrico más confiable
Zonas afectadas
Barrio Ledesma, entre calles Gorriti, Sarmiento, Güemes, 9 de julio, La Rioja,