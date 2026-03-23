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23 de marzo de 2026 - 07:14
Jujuy.

Interrupción programada de energía para este lunes: en qué zonas

El corte de luz será de 8 a 12hs en el B° Ledesma de Libertador General San Martín este unes 23 de marzo.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El corte de luz será de 8 a 12hs en el B° Ledesma de Libertador General San Martín este unes 23 de marzo.

El corte de luz será de 8 a 12hs en el B° Ledesma de Libertador General San Martín este unes 23 de marzo.

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Según se comunicó, el corte está previsto entre las 8:00 y las 12:00, aproximadamente, y alcanzará al Barrio Ledesma, entre calles Gorriti, Sarmiento, Güemes, 9 de julio, La Rioja; y zonas aledañas

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Qué trabajos se realizarán

De acuerdo con la información difundida, durante ese lapso se avanzará con una conexión dificultosa en la red para que la energía circule de forma continua sin cortes ni fallas intermitentes. Más innovación y seguridad para un servicio eléctrico más confiable

Zonas afectadas

  • Barrio Ledesma, entre calles Gorriti, Sarmiento, Güemes, 9 de julio, La Rioja,

  • zonas aledañas

Horario del corte

  • Lunes 23 de marzo
  • De 8:00 a 12:00, aproximadamente

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