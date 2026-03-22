La Vendimia El Bayeh volvió a reunir vino, cultura y turismo en un evento que no para de crecer

La cuarta edición de la vendimia en Bodega El Bayeh volvió a confirmar algo que ya se percibe cada año en la Quebrada: el vino jujeño dejó de ser una curiosidad para convertirse en una experiencia que convoca, crece y suma identidad. Con visitantes, gastronomía, arte, música y el paisaje como marco, el encuentro volvió a poner en escena a una región que sigue ganando lugar en el mapa vitivinícola argentino.

Uno de los invitados fue Fabricio Portelli , especialista en vinos, que no ocultó su entusiasmo por regresar a Jujuy. “ Estoy acá de vuelta, primero porque me parece una idea espectacular. Porque atrae gente de todo el mundo y porque también abre y muestra lo que es la región ”, destacó.

"Atrae gente de todo el mundo y porque también abre y muestra lo que es la región” "Atrae gente de todo el mundo y porque también abre y muestra lo que es la región”

Portelli puso el foco en algo que atraviesa al festival y que va más allá de la copa. Para él, cuando el vino se mezcla con la identidad del lugar, el mensaje se potencia. “ Cuando vos organizás algo que atraviesa la cultura del lugar y entretiene con el vino, con la gastronomía, con el arte, con la música, con la cultura propia del lugar, es como que se multiplica y el mensaje llega más allá ”, explicó.

La Vendimia de El Bayeh} (6) Especialistas y productores destacaron el avance de los vinos de la Quebrada durante una nueva edición del festival en El Bayeh.

Una región chica, pero con una fuerza enorme: “El vino es un micrófono que te acerca al mundo, un amplificador"

Durante la vendimia, una de las ideas que más se repitió tuvo que ver con el potencial de la Quebrada como región vitivinícola. Portelli remarcó que, aunque todavía es una zona pequeña en superficie, la fuerza que transmite es muy grande. “Si ves la ruta del vino en La Quebrada es chiquita todavía y son 12 productores en la asociación recién. La fuerza que tiene es impresionante”, sostuvo.

También subrayó que el crecimiento del vino jujeño se apoya en una industria joven, que fue construyéndose con criterio y con decisiones bien pensadas. “Lo que tienen de ventaja, al haber empezado recientemente, es que como industria es muy nueva y como tal hicieron todo bien. La hicieron a medida, chiquita”, señaló.

En ese análisis, resaltó que el cuidado puesto en las bodegas, en las variedades elegidas y en el trabajo diario ya se refleja en la calidad del producto final. “Está todo prolijito, todo bien hecho, las variedades bien elegidas, son chicas pero todas nuevas, con todo lo que tienen que tener”, dijo.

Pero además dejó una definición que resume el valor del vino como vehículo de difusión cultural. “Se dieron cuenta que el vino es un micrófono que te acerca al mundo, o un amplificador, como vos quieras. Es impresionante, porque vos tenés tu cultura y quizás a veces tu grupo de música del lugar no puede llegar a otro lado, pero en la botella de vino sí puede llegar”, expresó.

La Vendimia de El Bayeh} (4) “Lo que tienen de ventaja, al haber empezado recientemente, es que como industria es muy nueva y como tal hicieron todo bien. La hicieron a medida, chiquita”, señaló Fabricio Portelli, especialista en vinos

El Bayeh y una convocatoria que no deja de crecer

Desde la organización, el director de la bodega, Daniel Manzur, se mostró satisfecho por la respuesta del público y por la consolidación del evento. “Muy contentos por la convocatoria para estos tres días”, resumió.

Manzur destacó que el crecimiento de la vendimia va de la mano con el crecimiento del vino jujeño en general y con el trabajo conjunto que vienen realizando los productores de la Quebrada. “Bodegas de la Quebrada hoy somos una institución, somos una asociación, venimos trabajando, somos casi 12 productores que venimos apostando y posicionando Quebrada de Humahuaca a nivel nacional y queremos llegar también a nivel internacional”, afirmó.

El productor también remarcó que el avance en la calidad no es casual, sino el resultado de años de aprendizaje sobre el territorio. “Ya esta región tiene 23 años con su pionero Fernando Dupont y año a año nosotros los viticultores venimos entendiendo la región, la zona, el clima, el suelo, y se refleja en la calidad, se refleja en los vinos”, explicó.

"Venimos apostando y posicionando Quebrada de Humahuaca a nivel nacional y queremos llegar también a nivel internacional” "Venimos apostando y posicionando Quebrada de Humahuaca a nivel nacional y queremos llegar también a nivel internacional”

En ese camino, no habló de límites ni de metas cerradas. Al contrario, dejó en claro que el crecimiento sigue abierto. “No existe techo, todos los años se aprende, cambia constantemente, así que todas las añadas son un desafío”, sostuvo.

La Vendimia de El Bayeh} (3) Vendimia de El Bayeh: el festival que hace crecer al vino jujeño en la Quebrada

Una ruta del vino que suma experiencia y turismo

Otro de los puntos fuertes de esta edición fue el valor turístico de la ruta del vino en la Quebrada. Manzur explicó que una de las ventajas de la región es justamente su escala, que permite recorrerla de manera cercana y amigable. “Por suerte en esta región, que es cortita, debe tener unos 20 o 30 kilómetros donde nos agrupamos todos los productores, el visitante nos puede visitar tranquilamente”, señaló.

Además, remarcó que ese desarrollo se da con apoyo institucional. “Desde el Ministerio de Turismo tenemos un gran apoyo para desarrollar esa ruta, entonces trabajamos en conjunto los productores con este ministerio para que el visitante llegue y se encuentre con una linda experiencia”, indicó.

Así, la vendimia de El Bayeh volvió a reunir en un mismo lugar producción, paisaje, cultura y proyección. En una provincia donde el vino todavía se está escribiendo, el festival confirma que la historia sigue creciendo año tras año.

"Trabajamos en conjunto los productores con este ministerio para que el visitante llegue y se encuentre con una linda experiencia" "Trabajamos en conjunto los productores con este ministerio para que el visitante llegue y se encuentre con una linda experiencia"

Embed - FABRICIO PORTELLI Y DANIEL MANZUR - Vendimia de El Bayeh en Jujuy

Cómo siguen las actividades en la experiencia de La Vendimia de El Bayeh

Domingo 22 de marzo – TREN, BODEGA Y BANQUETE DE EL BAYEH. Tren del vino, recorrido por las viñas y almuerzo por Dolli Irigoyen. El día 2 comienza a bordo del Tren del Vino (Tren Solar de la Quebrada). En el trayecto entre Purmamarca (punto de partida) y Maimará (estación Bodega El Bayeh), Fabricio Portelli compartirá con los presentes todo sobre la Quebrada de Humahuaca como nuevo sector vitivinícola. Desde las 10.45, horario de llegada a la bodega, comenzará una visita conceptual de todo el día con la experiencia Bodega Viva, una performance artística entre barricas de vino, vasijas de hormigón y ánforas de arcilla.

También habrá un conversatorio sobre vino y una cata entre viñedos, todo estará guiado por los viticultores Matías Michelini y Daniel Manzur, y el periodista y sommelier Fabricio Portelli. Luego de una procesión por las viñas, llega el momento más esperado: el Banquete a cargo de Dolli Irigoyen, un menú diseñado exclusivamente para el evento y acompañado de una selección de vinos de Bodega El Bayeh que se compartirá en los exteriores del hotel de la bodega, justo frente a la Paleta del Pintor.

La Vendimia de El Bayeh} (1)

Lunes 23 de marzo (feriado) – BACANAL DE EL BAYEH: Feria de vinos y comida regional, concierto Delirio Electro-Orquestal y peña folclórica.El broche de oro del festival es su ya conocida Bacanal. Desde las 17h hasta la medianoche, se celebrará el fin de la vendimia en el hotel de la Bodega El Bayeh, en Maimará, con una jornada llena de vinos, música, comida y baile. La Feria de Vinos contará con la presencia de productores de bodegas de la Quebrada de Humahuaca y estará acompañada de una Feria de Comida Regional con deliciosos platos pensados para la ocasión.

La Vendimia del Bayeh (2) Vendimia de El Bayeh: el festival que hace crecer al vino jujeño en la Quebrada

Uno de los momentos más especiales del festival será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo único con arreglos de Alejandro Terán concebido especialmente para La Vendimia de El Bayeh que fusiona instrumentos orquestales y música electrónica, creando una atmósfera vibrante y surrealista con una puesta en escena impresionante. Participarán de este espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas entre las que se encuentra Maggie Cullen.

En el cierre, habrá una gran Peña Folclórica para terminar bailando y cantando junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico. Tres eventos para celebrar la vendimia en la Quebrada de Humahuaca con el paisaje, los sabores y la cultura como protagonistas.