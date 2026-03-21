Comenzó la cuarta edición de La Vendimia de El Bayeh: "Esto va creciendo año a año"

La Vendimia de El Bayeh inició su cuarta edición este sábado y vuelve a posicionarse como uno de los eventos más destacados del calendario enoturístico del norte argentino. La propuesta, que se desarrolla del 21 al 23 de marzo, combina vino, gastronomía, cultura y música en escenarios naturales únicos de la Quebrada de Humahuaca.

¡Imperdible! Vino, gastronomía, cultura y música: La Vendimia de El Bayeh se celebra en la Quebrada de Humahuaca

La apertura se vivió este sábado con gran convocatoria y una agenda cargada de actividades, espectáculos y experiencias gastronómicas que continúan durante todo el fin de semana.

En diálogo con Canal 4, la directora del evento, Rocío Manzur, destacó el crecimiento sostenido del festival y el valor cultural que representa para la provincia.

“Todos los años tenemos la misma energía, el mismo entusiasmo, la misma ilusión de hacer uno nuevo. Es mucho más que un evento gastronómico o cultural. Es un festival que reúne el vino, la gastronomía, la cultura, la música y mucho la identidad de nuestro lugar, la Quebrada de Humahuaca, Jujuy”.

La Vendimia de El Bayeh (3) La Vendimia de El Bayeh

Además, puso en valor el entorno natural donde se desarrolla: “El paisaje nos abraza, nos acompaña y hace posible todo lo que estamos haciendo. Así que muy agradecida de hacerlo acá”.

Sobre la propuesta artística y gastronómica, agregó: “Como todos los años, con presencias muy importantes. Hoy tenemos una noche encantada, llena de magia, de cultura, de gastronomía, vinos, así que muy contenta”. Y concluyó: “Esto va creciendo año a año y año a año vamos desarrollándolo un poco más y profundizándolo en lo que queremos indagar y llegar”.

La Vendimia del Bayeh (3) La Vendimia de El Bayeh.

“Representar a Jujuy en cada plato”

Por su parte, la chef Florencia Rodríguez también compartió su experiencia en esta nueva edición del festival. “Para mí es un orgullo y un honor estar acá. Es un momento que se espera todo el año, desde hace cuatro años que lo estamos haciendo”.

image La Vendimia de El Bayeh.

En esta edición, explicó su propuesta: “Nos tocó mesa de territorio. Vamos a representar a Jujuy en diferentes pasos de comida”.

La chef destacó la importancia de revalorizar los productos locales: “Es como un homenaje al vino y a los productos que todo el año cosechamos, comemos, cocinamos y que representan a nuestra provincia”.

La Vendimia del Bayeh (5) La Vendimia de El Bayeh.

Además, adelantó una de sus propuestas más simbólicas: “Vamos a hacer algo muy importante con el tamal. Para mí el tamal representa el corazón de Jujuy. Va a haber un momento del tamal, de lo que significa la evolución dentro del tiempo, sin perder la esencia de la Quebrada, la Puna y de todo Jujuy”.

Rodríguez también valoró el crecimiento del evento y su impacto: “Cada vez crece más el evento, cada vez se hace más importante y viene gente de otros lugares a probar nuestro paisaje comestible que es Jujuy”.

Finalmente, destacó el potencial de la provincia en el turismo gastronómico: “La gastronomía se ha convertido en un polo turístico en el mundo y Jujuy en eso pica en punta. Jujuy pica en punta total, diría que es casi como un país compitiendo contra otros países”.

La Vendimia de El Bayeh La Vendimia de El Bayeh.

La Vendimia de El Bayeh: todas las actividades día por día

Sábado 21 de marzo – NOCHE ENCANTADA EN EL MANANTIAL DEL SILENCIO. El comienzo del ritual y la Mesa de Territorio por Florencia Rodríguez. Desde las 18h, el hotel Manantial del Silencio (Purmamarca) abrirá sus puertas para disfrutar un atardecer inolvidable que comenzará con una recepción que dará apertura el festival y un ritual enfocado en las vides y el comienzo del otoño a cargo de la Maestra de Ceremonias Noemí Martínez. Luego, Florencia Rodríguez deleitará al público con su Mesa de Territorio: una gran puesta escénica y gastronómica basada en los productos y recetas de Jujuy, acompañada de música en vivo del Cuarteto Divergente y vinos de Bodega El Bayeh. Además, habrá un espectáculo del ballet Huayra Muyoj. Una auténtica Noche Encantada en la que la cultura, la cocina y los vinos de la Quebrada de Humahuaca serán protagonistas con el paisaje como escenario.

La Vendimia del Bayeh (4) La Vendimia de El Bayeh.

Domingo 22 de marzo – TREN, BODEGA Y BANQUETE DE EL BAYEH. Tren del vino, recorrido por las viñas y almuerzo por Dolli Irigoyen. El día 2 comienza a bordo del Tren del Vino (Tren Solar de la Quebrada). En el trayecto entre Purmamarca (punto de partida) y Maimará (estación Bodega El Bayeh), Fabricio Portelli compartirá con los presentes todo sobre la Quebrada de Humahuaca como nuevo sector vitivinícola. Desde las 10.45, horario de llegada a la bodega, comenzará una visita conceptual de todo el día con la experiencia Bodega Viva, una performance artística entre barricas de vino, vasijas de hormigón y ánforas de arcilla.

La Vendimia de El Bayeh (4) La Vendimia de El Bayeh.

También habrá un conversatorio sobre vino y una cata entre viñedos, todo estará guiado por los viticultores Matías Michelini y Daniel Manzur, y el periodista y sommelier Fabricio Portelli. Luego de una procesión por las viñas, llega el momento más esperado: el Banquete a cargo de Dolli Irigoyen, un menú diseñado exclusivamente para el evento y acompañado de una selección de vinos de Bodega El Bayeh que se compartirá en los exteriores del hotel de la bodega, justo frente a la Paleta del Pintor.

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Lunes 23 de marzo (feriado) – BACANAL DE EL BAYEH: Feria de vinos y comida regional, concierto Delirio Electro-Orquestal y peña folclórica.El broche de oro del festival es su ya conocida Bacanal. Desde las 17h hasta la medianoche, se celebrará el fin de la vendimia en el hotel de la Bodega El Bayeh, en Maimará, con una jornada llena de vinos, música, comida y baile. La Feria de Vinos contará con la presencia de productores de bodegas de la Quebrada de Humahuaca y estará acompañada de una Feria de Comida Regional con deliciosos platos pensados para la ocasión.

La Vendimia de El Bayeh La Vendimia de El Bayeh.

Uno de los momentos más especiales del festival será el concierto Delirio Electro-Orquestal, un espectáculo único con arreglos de Alejandro Terán concebido especialmente para La Vendimia de El Bayeh que fusiona instrumentos orquestales y música electrónica, creando una atmósfera vibrante y surrealista con una puesta en escena impresionante. Participarán de este espectáculo el Cuarteto Divergente, la Orquesta de Cámara de La Vendimia de El Bayeh, Rocío Manzur y artistas invitadas entre las que se encuentra Maggie Cullen.

En el cierre, habrá una gran Peña Folclórica para terminar bailando y cantando junto a Wara Calpanchay, Jujeños, Santiago Cueto y Coroico. Tres eventos para celebrar la vendimia en la Quebrada de Humahuaca con el paisaje, los sabores y la cultura como protagonistas.