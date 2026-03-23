El jujeño Fabio Mamaní ganó la maratón de la Policía de Salta

El cabo Fabio Mamani, integrante de la Unidad Regional 5, logró una destacada actuación en una competencia atlética realizada en la provincia de Salta . En el marco de los festejos por los 201 años de la fuerza de seguridad local, el efectivo alcanzó el primer lugar en la prueba de 7 kilómetros.

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La carrera se desarrolló el domingo 22 de marzo y reunió a corredores de distintos puntos del norte argentino. El evento formó parte de la XIV edición de la Maratón Policial, una competencia que combina deporte y celebración institucional.

El mensaje del campeón tras la competencia

Tras cruzar la meta, el propio Mamani compartió su experiencia a través de redes sociales con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. “Hoy se corrió la primera carrera del año en los 7 km de calle en la provincia de Salta, en conmemoración a los 201 aniversario de la Policía de dicha provincia”, expresó.

En el mismo posteo, destacó su logro deportivo: “Obteniendo el primer puesto en la general de los 7K, representando a la Policía de la provincia de Jujuy y al departamento Rinconada”.

El cabo también dedicó palabras a quienes lo acompañan en su carrera deportiva y en su vida personal. “Muy agradecido a los que han hecho posible que estuviera en esa competencia, se los agradece enormemente”, escribió.

Además, remarcó el rol de su entorno cercano: “Gracias familia, amigos y compañeros que siempre están”.