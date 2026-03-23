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23 de marzo de 2026 - 12:47
Deportes.

El jujeño Fabio Mamaní ganó la maratón de la Policía de Salta

Fabio Mamani se impuso en la carrera por el aniversario de la Policía de Salta y logró el primer puesto en su categoría.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jujeño ganó en Salta.

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La carrera se desarrolló el domingo 22 de marzo y reunió a corredores de distintos puntos del norte argentino. El evento formó parte de la XIV edición de la Maratón Policial, una competencia que combina deporte y celebración institucional.

Jujeño ganó en Salta (1)
Jujeño ganó en Salta.

Jujeño ganó en Salta.

El mensaje del campeón tras la competencia

Tras cruzar la meta, el propio Mamani compartió su experiencia a través de redes sociales con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento. “Hoy se corrió la primera carrera del año en los 7 km de calle en la provincia de Salta, en conmemoración a los 201 aniversario de la Policía de dicha provincia”, expresó.

En el mismo posteo, destacó su logro deportivo: “Obteniendo el primer puesto en la general de los 7K, representando a la Policía de la provincia de Jujuy y al departamento Rinconada”.

El cabo también dedicó palabras a quienes lo acompañan en su carrera deportiva y en su vida personal. “Muy agradecido a los que han hecho posible que estuviera en esa competencia, se los agradece enormemente”, escribió.

Además, remarcó el rol de su entorno cercano: “Gracias familia, amigos y compañeros que siempre están”.

Jujeño ganó en Salta (3)
Jujeño ganó en Salta.

Jujeño ganó en Salta.

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