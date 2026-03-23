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23 de marzo de 2026 - 09:43
Jujuy.

Cindac: Buscan a jujeña y sus dos hijos desaparecidos hace cinco días: "pedimos datos a provincias aledañas"

El CINDAC activó un operativo de búsqueda de una madre y sos dos hijos que están desaparecidos desde el 18 de marzo en San Salvador de Jujuy. Articulan datos con provincias vecinas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
CINDAC: buscan intensamente a una mujer y dos menores desaparecidos

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La Policía de la Provincia lleva adelante un amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer y sus dos hijos, quienes se encuentran desaparecidos desde el 18 de marzo en San Salvador. Sus familiares hicieron la denuncia el 20 y la investigación se encuentra en curso con la activación de distintos protocolos en toda la provincia.

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Operativo de búsqueda en toda la provincia

Desde el Centro de Información y Análisis Criminal (CINDAC) se coordina un despliegue que abarca diferentes localidades jujeñas, con participación de diversas áreas de seguridad.

En ese marco, Emilce Ceballos, desde el área de prensa de la Policía, explicó que “seguimos con la búsqueda de los tres en toda la provincia de Jujuy”, al tiempo que destacó que se trabaja de manera articulada con jurisdicciones cercanas.

Trabajo conjunto con provincias aledañas

Las autoridades confirmaron que también se solicitó colaboración a provincias vecinas para ampliar el alcance del operativo. “Pedimos datos a las provincias aledañas para poder comparar la información, viralizarla y dar con el paradero de ellos”, indicaron.

Este trabajo conjunto busca acelerar la localización de la madre y sus hijos, ante la posibilidad de que se hayan trasladado fuera del territorio provincial.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde la fuerza provincial remarcaron la importancia de la participación ciudadana para avanzar en la investigación. En ese sentido, informaron que el personal policial mantiene contacto permanente con la familia.

“Estamos en constante comunicación con la familia para que puedan aportar datos por medio del 911 o de cualquier otro medio. Estamos en contacto”, señalaron.

Cómo aportar información

Las autoridades reiteraron que cualquier dato que pueda contribuir a la búsqueda debe ser informado de inmediato a través del sistema de emergencias 911 o en la comisaría más cercana.

Mientras continúa el operativo, se intensifica la difusión del caso con el objetivo de obtener información clave que permita dar con el paradero de la mujer y sus dos hijos.

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Quiénes son las personas buscadas

Según la información oficial difundida, se trata de:

Romina Nahir Nasif (27 años)

Mide aproximadamente 1,68 metros, es de contextura robusta, tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha y utiliza anteojos.

Al momento de su desaparición vestía pantalón tipo baquero color celeste claro y zapatillas blancas.

Ámbar Victoria Nasif (4 años)

Mide cerca de 70 centímetros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes.

Vestía zapatillas deportivas blancas.

Mario Alejandro Nasif (1 mes)

El bebé mide aproximadamente 50 centímetros, es de contextura robusta, tez blanca y cabello corto negro. No se aportaron mayores datos sobre su vestimenta.

Desaparición y activación del protocolo

De acuerdo a lo informado por CINDAC, las tres personas fueron vistas por última vez el 18 de marzo, aunque la denuncia formal se realizó dos días después, lo que derivó en la activación del protocolo de búsqueda.

Las autoridades trabajan para dar con su paradero y no descartan ninguna hipótesis, mientras se intensifican las tareas en distintos puntos de la provincia.

Pedido de colaboración a la comunidad

Desde el organismo solicitaron a la población aportar cualquier dato que pueda resultar útil para la investigación.

Quienes tengan información pueden comunicarse a los números:

911

388-6828607

388-6860239

También pueden dirigirse a la dependencia policial más cercana.

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