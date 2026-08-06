Crecen las deudas en los jóvenes jujeños: una señal de alarma

El endeudamiento en Jujuy vuelve a encender una señal de alarma, pero esta vez el dato más preocupante no está solo en el mapa de deudas por departamento, sino en quiénes aparecen cada vez más comprometidos: los menores de 25 años . Según explicó Hernán Stebano, integrante del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) , la provincia está por encima del promedio nacional de personas con deudas impagas y el problema golpea con fuerza a jóvenes que, en muchos casos, todavía ni siquiera ingresaron plenamente al mundo laboral.

Jujuy. Éxodo Jujeño: más de 2500 gauchos desfilarán el 23 de agosto en Alto Comedero

El informe fue elaborado a partir de la Central de Deudores del Banco Central , una base pública que permite observar la situación financiera de personas en todo el país. De acuerdo con Stebano, Argentina registra un promedio de 17,4% de familias o vecinos que no están pudiendo afrontar sus compromisos de pago , mientras que Jujuy aparece apenas por encima, con 17,65% . No se trata de atrasos recientes: son personas que llevan al menos tres meses sin poder cumplir con sus deudas .

Uno de los puntos más delicados del informe aparece al segmentar los datos por edad. Stebano advirtió que entre los menores de 25 años , el nivel de endeudamiento llega al 35% , una cifra que genera preocupación por el impacto que puede tener en el futuro económico de esos jóvenes.

“Tenemos un problema, porque son un montón de pibes que algunos capaz ni siquiera son parte del mundo del trabajo aún”, explicó el integrante del CEC. El riesgo, según planteó, es que muchos jóvenes terminen dañando su historial crediticio por una deuda tomada para resolver una urgencia inmediata.

Ese antecedente puede complicarlos más adelante, cuando quieran acceder a herramientas financieras más importantes, como un crédito hipotecario, la compra de un auto o algún préstamo que realmente les permita mejorar su calidad de vida.

El sueldo queda chico y la deuda crece

Para Stebano, detrás del problema financiero hay primero un problema económico. Es decir: las familias no se endeudan porque sí, sino porque sus ingresos no alcanzan.

“El sueldo les está quedando chico” “El sueldo les está quedando chico”

En ese contexto, muchas personas que forman parte del sistema formal y cobran sus haberes por banco primero toman deuda con entidades bancarias para pagar servicios básicos o comprar alimentos. Luego, cuando esa vía ya no alcanza, aparecen otras alternativas más riesgosas: financieras, neobancos, fintech, tarjetas de comercios y proveedores no financieros de crédito.

El problema, según marcó Stebano, es que en esos sectores se registran los niveles más altos de mora. Mientras la deuda con bancos públicos y privados aparece en porcentajes más bajos o más “racionales”, el atraso crece con fuerza en el universo de las empresas no financieras.

El endeudamiento en Jujuy supera el promedio nacional y preocupa el peso de financieras, fintech y créditos no bancarios.

Financieras, fintech y tasas altas

El informe también pone el foco en el rol de las nuevas formas de crédito. Stebano explicó que muchas personas se endeudan con neobancos, financieras y fintech, donde las tasas pueden ser mucho más elevadas y las condiciones, más difíciles de afrontar.

A eso se suman las tarjetas propias de supermercados, casas de electrodomésticos o empresas comerciales que ofrecen financiamiento directo. Según el referente del CEC, muchas de esas compañías no solo sostienen su negocio principal, sino que también obtienen ganancias importantes a través del crédito y los intereses.

Ese circuito puede convertirse en una trampa para muchas familias: se toma deuda para cubrir gastos básicos, después se pide otro crédito para pagar el anterior y, finalmente, el atraso se vuelve cada vez más difícil de ordenar.

Jujuy, por encima del promedio nacional

Si bien la nota de color del informe muestra diferencias entre departamentos, el dato provincial ya marca una preocupación: Jujuy está por encima del promedio nacional de deudores con pagos atrasados.

Stebano señaló que hay zonas con indicadores más elevados y otras con menor nivel de morosidad, como El Carmen, donde el registro aparece por debajo de otros departamentos. Sin embargo, el problema atraviesa a la provincia y expone una realidad más profunda: la dificultad de muchas familias para sostener gastos cotidianos sin recurrir al crédito.

El informe no solo muestra cuántas personas deben, sino también cómo la deuda empieza a meterse en la vida diaria de los jujeños. Ya no aparece únicamente como una herramienta para comprar bienes importantes, sino como una salida para llegar a fin de mes.

El endeudamiento en Jujuy supera el promedio nacional y preocupa el peso de financieras, fintech y créditos no bancarios.

Una deuda que puede condicionar el futuro

El endeudamiento juvenil es uno de los datos que más preocupa porque puede dejar marcas a largo plazo. Para muchos chicos y chicas, una deuda impaga puede significar quedar fuera del sistema financiero antes de haber tenido una oportunidad real de construir estabilidad económica.

El dato revela una situación compleja: jóvenes que toman préstamos para resolver urgencias, familias que ya no logran cubrir sus gastos con el sueldo y un sistema de créditos no bancarios que crece con tasas difíciles de sostener.

En Jujuy, el informe deja una advertencia clara: el problema de las deudas impagas no es solo una estadística. Es una señal de cómo viven muchas familias, cómo llegan los jóvenes a la vida adulta y qué tan difícil puede ser recuperar el equilibrio cuando el crédito deja de ser una ayuda y se convierte en una carga.

Cuatro de cada diez menores de 35 años registran deudas impagas. El celular facilitó el acceso al crédito, pero también aumentó el riesgo.

Lo que tenés que saber: