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6 de agosto de 2026 - 12:44
Aniversario.

Hoy se cumple el 14° aniversario de Monseñor César Daniel Fernández como Obispo de Jujuy

El 6 de agosto del 2012 el Monseñor César Daniel Fernández comenzaba su ministerio pastoral en la provincia convirtiéndose en el quinto Obispo de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
&nbsp;Obispo Cesar Daniel Fernández&nbsp; &nbsp;

 Obispo Cesar Daniel Fernández 

 

El 6 de agosto de 2012, en una solemne celebración eucarística que tuvo lugar en el atrio de la Catedral, el arzobispo de Salta y metropolitano de Jujuy, Mons. Mario Cargnello, puso en posesión de la sede episcopal jujeña a Monseñor Cesar Daniel Fernández y comenzaba su ministerio pastoral como quinto obispo de Jujuy.

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Monseñor Fernández llegó a la diócesis de Jujuy el 1º de septiembre de 2011 como Administrador Apostólico para ayudar en el gobierno pastoral diocesano debido al estado grave de salud del entonces Obispo de Jujuy Marcelino Palentini, quien falleció el 18 de septiembre.

La presencia permanente de Monseñor Fernández, su carisma particular, su modo sencillo de llegar a la comunidad hizo que el tránsito entre obispos se sucediera de manera serena.

El jueves 7 de junio de 2012, Benedicto XVI lo nombró obispo diocesano de Jujuy. La misa de toma de posesión se llevó adelante días después, coincidiendo con la fiesta de la diócesis dedicada al Santísimo Salvador uniendo la procesión patronal, el recibimiento del obispo, los actos protocolares y la misa.

Procesión en honor al Santísimo Salvador

La procesión en honor al Santísimo Salvador comenzará en la Iglesia Catedral y avanzará por calle Sarmiento, Independencia y Lavalle. Luego, los fieles descenderán por calle Alvear para regresar nuevamente hacia la Iglesia Catedral.

El operativo ya fue coordinado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el SAME y la Policía de la Provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el trayecto. Además, el recorrido estará completamente sonorizado para que los participantes puedan acompañar las oraciones, meditaciones y canciones durante la celebración.

Procesi&oacute;n al Sant&iacute;simo Salvador

Procesión al Santísimo Salvador

Transmisión en vivo por Canal 4

En el marco de las celebraciones en honor al Santísimo Salvador, este jueves 6 de agosto, Canal 4 transmitirá desde las 17 horas la procesión y misa que se harán por calles céntricas y desde la Iglesia Catedral.

Quienes quieran seguir la ceremonia podrán hacerlo a través de la pantalla de Canal 4, como así también por YouTube y la web de TodoJujuy.com

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