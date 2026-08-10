Éxodo Jujeño: crece la participación de jóvenes en las actividades gauchas del 23 de agosto

A pocos días de una nueva conmemoración del Éxodo Jujeño , las agrupaciones gauchas ultiman los preparativos para participar de las actividades previstas para el 23 de agosto. Este año, uno de los aspectos que destacan desde el sector es la presencia de jóvenes que buscan sumarse a las tradiciones y formar parte de la Marcha Evocativa.

Mario Marcelo Mendoza, presidente de la Federación Gaucha, habló con TodoJujuy sobre los preparativos y resaltó el interés que muestran las nuevas generaciones por participar de una de las fechas históricas más importantes para la provincia.

Al ser consultado por la participación de las nuevas generaciones, Mendoza aseguró que existe un marcado interés de los jóvenes por involucrarse en las actividades. “ Hay mucha juventud ahora. Llegan para el 23 de agosto y todos quieren participar en la Marcha Evocativa ”, destacó.

Según explicó, la participación se da de diferentes maneras, tanto a caballo como a pie , buscando recrear aspectos de aquella histórica movilización protagonizada por el pueblo jujeño. Para Mendoza, incorporar nuevas generaciones resulta fundamental para sostener estas costumbres a lo largo del tiempo. “ Es algo hermoso. Y a sumarle a la gente, la juventud nueva, que se acerquen, porque es algo hermoso para nosotros, para los jujeños ”, expresó.

Preparativos para el 23 de agosto

La llegada de la fecha también implica meses de preparación para quienes participan del desfile. Mendoza contó que los gauchos trabajan especialmente en sus monturas, caballos y vestimenta, y que en algunos casos comienzan a organizarse con mucha anticipación. “Ya nos preparamos con las monturas, mejor caballo, con todas esas cositas. Son detalles que uno ya se prepara con tiempo”, señaló.

Incluso aseguró que hay participantes que comenzaron a prepararse desde el año pasado, comprando de manera progresiva los elementos necesarios para llegar en condiciones a las actividades de agosto.

Casi 80 agrupaciones gauchas de Jujuy

La convocatoria del 23 de agosto volverá a reunir a agrupaciones provenientes de distintos puntos de la provincia. De acuerdo con Mendoza, actualmente existen casi 80 agrupaciones gauchas jujeñas que tienen previsto participar.

También llegarán delegaciones de otras provincias. Durante la entrevista, el presidente de la Federación Gaucha mencionó grupos provenientes de Salta, San Luis y Buenos Aires, entre otros puntos del país. Según las estimaciones brindadas durante la entrevista, la convocatoria podría reunir alrededor de 3.000 a 3.500 gauchos.

El poncho jujeño como símbolo de identidad

Otro de los elementos que forma parte de los preparativos es la vestimenta. Mendoza destacó especialmente el valor del poncho jujeño y su presencia entre las agrupaciones. “El poncho jujeño es nuestro. Sería lindo que todos usemos, porque el poncho nos identifica mucho a los jujeños”, sostuvo.

El presidente de la Federación explicó que existen centros gauchos que conservan sus propios colores históricos, mientras que otros adoptaron el tradicional poncho marrón jujeño. De cara al 22 y 23 de agosto, Mendoza remarcó la importancia de continuar transmitiendo estas costumbres y mantener viva la cultura provincial: “Es algo hermoso, eso hay que seguir manteniendo, nuestra cultura”.