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22 de septiembre de 2026 - 13:22
Personas.

Pity Álvarez protagonizó un choque en una estación de servicio y escapó

El músico impactó con su auto contra otro vehículo que estaba cargando combustible en La Paternal. Tanto él como el conductor del otro auto resultaron ilesos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó.

Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta y escapó.

Pity Álvarez, sufrió un accidente vial durante la madrugada de este martes mientras circulaba con su vehículo por el barrio porteño de La Paternal. De acuerdo con las primeras informaciones, y mientras se intenta determinar cómo ocurrió el episodio, su auto impactó contra otro vehículo que se encontraba cargando combustible.

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Personas del entorno del músico señalaron que el episodio tuvo lugar cerca de las 2:10 de la madrugada, en una estación de servicio situada en la intersección de la avenida San Martín y Nicasio Oroño, a aproximadamente seis cuadras del Cementerio de la Chacarita.

Así fue el choque de Pity Álvarez en Paternal

De acuerdo con el relato del joven afectado, de 24 años, el impacto se produjo cuando estaba por abandonar el establecimiento. En ese instante, Álvarez circulaba en un Volkswagen Bora y, tras una maniobra desafortunada, habría chocado contra el Peugeot 208 del muchacho. Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió desperfectos en las dos puertas y en el sector delantero correspondiente al lado del acompañante.

La secuencia completa del incidente quedó captada por una cámara de vigilancia ubicada en la parte superior de la estación de servicio, cuyas imágenes aparecen en el video que abre esta nota.

En la grabación se observa a Álvarez dentro de su Volkswagen Bora gris oscuro, detenido junto a uno de los surtidores. Al iniciar una maniobra marcha atrás, no habría advertido que detrás suyo se encontraba un Peugeot 208 blanco que estaba abasteciéndose de combustible en el surtidor contiguo.

Al advertir que el músico no había tomado dimensión del choque, el joven afectado le pidió que moviera su vehículo cuanto antes para separarlo del suyo, que había quedado con daños leves en el lateral del acompañante y en la puerta trasera derecha.

Después del impacto, Álvarez permaneció en todo momento dentro de su automóvil y le manifestó al damnificado que debía abandonar la zona de inmediato debido a que tenía problemas legales. Acto seguido, se retiró por la avenida San Martín en dirección hacia la provincia de Buenos Aires, sin exhibir documentación personal ni los papeles correspondientes al vehículo.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes oficiales a este medio, el músico actualmente no posee una licencia de conducir vigente.

El expediente quedó bajo la intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezada por el fiscal Federico Jorge Taramelli. El funcionario ordenó iniciar las actuaciones correspondientes para establecer cómo se produjo el episodio y determinar las responsabilidades, bajo la figura de incumplimiento de obligaciones legales.

“Es muy difícil manejar a Cristian”

Luego de que trascendiera el accidente de tránsito protagonizado por Pity Álvarez, su abogado, Sebastián Queijeiro, habló en televisión y se refirió a las dificultades que enfrentan tanto él como los familiares del músico para poder acompañar y controlar de cerca su día a día.

"Es muy difícil manejar a Cristian. En la última audiencia no quiso salir de su habitación y este fin de semana tuvimos una situación… la hermana tiene hasta el poder de allanamiento con la Policía por estas situaciones", contó Queijeiro en diálogo con la prensa.

En ese sentido, el abogado hizo referencia a distintas situaciones que, según su relato, evidenciarían las dificultades que atraviesa el músico en relación con su salud mental. “Va a las audiencias drogado, en los medios sale con todos los brazos pinchados y a la madrugada agarró un auto y chocó contra una persona que estaba cargando nafta”, sostuvo.

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