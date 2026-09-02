Ronquidos, tensión y una descompensación: la accidentada audiencia de Pity Álvarez. 

Pity Álvarez debió ser trasladado en ambulancia durante la quinta audiencia del juicio. Fue diagnosticado con presión alta e hiperglucemia y quedó bajo observación en el Hospital Fernández, a la espera de los resultados de los estudios.

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La quinta audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez terminó abruptamente luego de que el músico se descompensara y fuera trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Le diagnosticaron presión alta e hiperglucemia y quedó internado en observación.

El primer indicio de que sería una audiencia accidentada apareció apenas veinte minutos después de su comienzo. “No voy a permitir que el imputado ronque” , advirtió el juez Gustavo Goerner .

Álvarez llevaba más de media hora dormido : había roncado antes del ingreso de los magistrados y, una vez iniciado el debate, volvió a cabecear y a quedarse con la boca abierta mientras declaraba la primera testigo .

La escena generó un nuevo cruce entre la defensa y el tribunal. Los abogados de Álvarez, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, sostuvieron que el músico no estaba en condiciones de continuar con la audiencia.

Goerner, en tanto, recordó que ya le había permitido retirarse si no podía mantenerse despierto. “Si no se puede retirar, lo voy a retirar yo”, advirtió el juez, quien además aseguró: “No voy a permitir más interrupciones del debate”.

Poco más de una hora después, cerca de las 12.25, la preocupación por el estado de Álvarez dejó atrás sus ronquidos. El músico pidió permiso para ir al baño, salió de la sala y no regresó. Ante la demora, una de sus abogadas fue a buscarlo y volvió con una breve explicación: “Dijo que se sentía mal”. “Si hace falta, llamen al SAME”, pidió el presidente del tribunal. De inmediato, se dispuso un cuarto intermedio.

Para ese momento, el músico se encontraba en el patio del edificio de los tribunales de la calle Paraguay al 1500. A pesar del frío, estaba sentado contra una pared y en remera de manga corta. “Estaba como sofocado” contó “Pachi”, su histórico jefe de seguridad. Mientras permanecía allí, sus abogados le acercaron una Coca-Cola.

A las 12.34 llegó una ambulancia del SAME. Los médicos lo revisaron en el lugar y constataron que tenía la presión y la glucemia elevadas. Durante la evaluación, uno de los profesionales le preguntó, en presencia de esta cronista, si había consumido cocaína. “Creo que sí”, respondió Álvarez. En ese momento, todavía llevaba una vincha con una linterna sobre la frente. Finalmente, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Fernández para realizarle estudios.

Los detalles del crimen

La audiencia finalmente comenzó a las 10.55, con la declaración vía Zoom de Melina Brenda Michel, técnica universitaria en Balística y Armas Portátiles, quien al momento del crimen trabajaba en la División Balística de la Policía de la Ciudad.

La especialista confirmó el resultado de la pericia: las vainas habían sido percutidas y los tres proyectiles salieron de la pistola secuestrada, que estaba en condiciones de efectuar disparos.

Luego declaró Manuel Oscar Martín, licenciado en Criminalística y subcomisario de la Policía de la Ciudad, quien intervino en la escena del crimen durante la madrugada del 12 de julio de 2018.

Al llegar al Barrio Samoré, a las 3.20, Martín encontró a Díaz tendido boca arriba. Los investigadores hallaron cuatro vainas percutidas agrupadas junto al cuerpo. Para el especialista, esto sugería que “el tirador no se movió tanto” durante los disparos.

Martín destacó una de las heridas en el rostro de Díaz y explicó que el ahumamiento permitía determinar la corta distancia del disparo. Según estimó, había sido efectuado a no más de 60 centímetros.

El criminalista detalló las heridas: “Tenía cuatro disparos. Uno en la cara, en el pómulo; otro en el cuello y otro en la zona frontal”. Luego explicó que esa distribución es conocida como “la cruz de la muerte”, una zona a la que suelen apuntar los francotiradores.

Ante las preguntas de la defensa, Martín insistió sobre la gravedad de las heridas. “El disparo en el pómulo es un disparo mortal”, aseguró, y agregó: “Si usted lo googlea, lo va a ver; no es porque lo diga yo”.

Luego declaró Angélica Cristina Bustos, la médica forense que practicó la autopsia a Cristian Maximiliano Díaz. Según contó, trabaja en la Morgue Judicial desde 2008 y realizó entre 7 mil y 8 mil autopsias.

Bustos detalló que el cuerpo tenía cuatro orificios de entrada y uno de salida y que en la autopsia fueron recuperados tres proyectiles. Además, explicó que no pudo determinarse el orden de los disparos, aunque la hemorragia permitió establecer que Díaz sobrevivió durante un breve período. “Hubo una sobrevida mínima, pero la hubo”, afirmó.

En medio de su declaración, Álvarez pidió ir al baño y abandonó la sala. El testimonio quedó inconcluso y continuará el próximo lunes a las 10.30.