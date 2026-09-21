FNE 2026: los mejores momentos de la Elección Provincial

Cómo sigue la agenda de la FNE 2026
Martes 22 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Miércoles 23 de septiembre
. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa
. Desfile Doble desde las 20 horas
. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
Jueves 24 de septiembre
. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural
. Desfile Doble desde las 20 horas
Viernes 25 de septiembre
. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto
Sábado 26 de septiembre
. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas