“Se le achicó el cerebro”: la insólita defensa del abogado de Pity Álvarez. 

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz sumó un nuevo capítulo a partir de la situación de Cristian Pity Álvarez . Su abogado volvió a cuestionar que el músico se encuentre en condiciones de afrontar el proceso judicial.

Un nuevo capítulo se abrió en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz , con Cristian “Pity” Álvarez nuevamente en el centro de la escena. Su abogado cuestionó que el músico esté en condiciones de afrontar las audiencias y reveló detalles de los estudios médicos que, según sostuvo, generan preocupación .

Durante una entrevista con “Lape Club Social”, por América, el defensor cuestionó que el comportamiento de Pity Álvarez durante las audiencias sea utilizado para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.

Según explicó, que el músico se muestre activo, salude a las personas presentes o se saque fotos no implica que comprenda lo que ocurre durante el proceso judicial .

“Yo no lo veo bien”, sostuvo el defensor de Pity Álvarez al ser consultado por la situación de su cliente. En ese sentido, aseguró que su postura también se encuentra respaldada por los resultados de los estudios médicos realizados al músico, que, según indicó, dan cuenta de su estado actual.

La entrevista tuvo uno de sus momentos más polémicos cuando el abogado comenzó a referirse a los estudios médicos realizados a Pity Álvarez y buscó explicar sus resultados con términos sencillos. En medio de esa explicación, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, afirmó.

De acuerdo con el relato del defensor, los resultados de los estudios médicos no fueron alentadores. En esa línea, también reveló que los análisis de sangre realizados luego de una recaída habrían evidenciado un “consumo activo”, lo que sumó otro elemento a la preocupación planteada por la defensa.

Durante su explicación, el defensor también mencionó otro resultado que describió como la presencia de “un líquido blanco”. Sin embargo, el propio abogado se encargó de aclarar que estaba utilizando términos coloquiales para intentar explicar información médica compleja de una manera más sencilla para quienes seguían la entrevista.

La defensa sostiene que Pity Álvarez no comprende el juicio

La defensa puso el foco especialmente en la capacidad de Pity Álvarez para comprender lo que ocurre dentro de la sala.

El abogado sostuvo que, más allá de la actitud que pueda mostrar durante las audiencias, el músico no estaría en condiciones de entender el desarrollo del proceso. “Es que no está en condiciones de entender qué pasa en este debate”, aseguró.

Otro de los puntos que planteó el defensor estuvo relacionado con la comunicación que mantiene con su propio cliente. Según explicó, el vínculo profesional con Álvarez no funciona de la manera habitual y, ante las dificultades para dialogar directamente con él, debe mantener las conversaciones vinculadas a la estrategia de defensa principalmente con su hermana. “Yo no tengo la comunicación técnica que tengo que tener con mi cliente”, sostuvo.

Al mismo tiempo, explicó que la continuidad del juicio está condicionada por los plazos procesales y sostuvo que una suspensión prolongada podría generar que el proceso deba reiniciarse.