lunes 14 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de septiembre de 2026 - 17:11
Policiales.

"Se le achicó el cerebro": la insólita defensa del abogado de Pity Álvarez

El defensor de Pity Álvarez puso en duda que el comportamiento del músico durante las audiencias sirva para determinar su estado actual. Los detalles, en la nota.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
“Se le achicó el cerebro”: la insólita defensa del abogado de Pity Álvarez.&nbsp;

“Se le achicó el cerebro”: la insólita defensa del abogado de Pity Álvarez. 

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz sumó un nuevo capítulo a partir de la situación de Cristian Pity Álvarez. Su abogado volvió a cuestionar que el músico se encuentre en condiciones de afrontar el proceso judicial.

Lee además
Imagen ilustrativa
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: arrestaron a un menor con cocaína y le dictaron 20 días de prisión preventiva
El juzgado federal de Campana sumó otra investigación que involucra a Chiqui Tapia y la AFA.
Judiciales.

La Justicia de Campana investigará una nueva denuncia contra Chiqui" Tapia y la AFA

“Se le achicó el cerebro”: la insólita defensa del abogado de Pity Álvarez

Un nuevo capítulo se abrió en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz, con Cristian “Pity” Álvarez nuevamente en el centro de la escena. Su abogado cuestionó que el músico esté en condiciones de afrontar las audiencias y reveló detalles de los estudios médicos que, según sostuvo, generan preocupación.

Durante una entrevista con “Lape Club Social”, por América, el defensor cuestionó que el comportamiento de Pity Álvarez durante las audiencias sea utilizado para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.

Según explicó, que el músico se muestre activo, salude a las personas presentes o se saque fotos no implica que comprenda lo que ocurre durante el proceso judicial.

“Yo no lo veo bien”, sostuvo el defensor de Pity Álvarez al ser consultado por la situación de su cliente. En ese sentido, aseguró que su postura también se encuentra respaldada por los resultados de los estudios médicos realizados al músico, que, según indicó, dan cuenta de su estado actual.

La entrevista tuvo uno de sus momentos más polémicos cuando el abogado comenzó a referirse a los estudios médicos realizados a Pity Álvarez y buscó explicar sus resultados con términos sencillos. En medio de esa explicación, lanzó una frase que rápidamente llamó la atención: “Hay un estudio que dice hasta que se le achicó el cerebro”, afirmó.

De acuerdo con el relato del defensor, los resultados de los estudios médicos no fueron alentadores. En esa línea, también reveló que los análisis de sangre realizados luego de una recaída habrían evidenciado un “consumo activo”, lo que sumó otro elemento a la preocupación planteada por la defensa.

Durante su explicación, el defensor también mencionó otro resultado que describió como la presencia de “un líquido blanco”. Sin embargo, el propio abogado se encargó de aclarar que estaba utilizando términos coloquiales para intentar explicar información médica compleja de una manera más sencilla para quienes seguían la entrevista.

La defensa sostiene que Pity Álvarez no comprende el juicio

La defensa puso el foco especialmente en la capacidad de Pity Álvarez para comprender lo que ocurre dentro de la sala.

El abogado sostuvo que, más allá de la actitud que pueda mostrar durante las audiencias, el músico no estaría en condiciones de entender el desarrollo del proceso. “Es que no está en condiciones de entender qué pasa en este debate”, aseguró.

Otro de los puntos que planteó el defensor estuvo relacionado con la comunicación que mantiene con su propio cliente. Según explicó, el vínculo profesional con Álvarez no funciona de la manera habitual y, ante las dificultades para dialogar directamente con él, debe mantener las conversaciones vinculadas a la estrategia de defensa principalmente con su hermana. “Yo no tengo la comunicación técnica que tengo que tener con mi cliente”, sostuvo.

Al mismo tiempo, explicó que la continuidad del juicio está condicionada por los plazos procesales y sostuvo que una suspensión prolongada podría generar que el proceso deba reiniciarse.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ley Penal Juvenil: arrestaron a un menor con cocaína y le dictaron 20 días de prisión preventiva

La Justicia de Campana investigará una nueva denuncia contra Chiqui" Tapia y la AFA

Encontraron más de 500 plantas de marihuana en una finca de Tucumán

Fatal accidente en Libertador tras un choque frontal: un hombre murió

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Lo que se lee ahora
Imagen ilustrativa
Jujuy.

Ley Penal Juvenil: arrestaron a un menor con cocaína y le dictaron 20 días de prisión preventiva

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital  video
Jujuy.

Clara Zamar Veritier del Colegio Santa Bárbara es la Representante 2026 por Capital

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria video
FNE.

Emoción en la Elección Capital: Clara Zamar recibió la corona de manos de su prima Victoria

Ranking de colegios con más reinas de la FNE.
Jujuy.

Así quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Todas las candidatas departamentales para la FNE 2026.
Jujuy.

FNE 2026: las 16 representantes departamentales que estarán en la Elección Provincial

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel