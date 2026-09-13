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13 de septiembre de 2026 - 09:49
Policiales.

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Dos hombres buscados en Jujuy y Mendoza, fueron demorados en la localidad de Apolinario Saravia, Salta.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Tenía pedido de captura en Jujuy y fue detenido en Salta

Dos hombres de 53 y 42 años, que eran buscados por las policías de Jujuy y Mendoza, fueron demorados durante distintos controles vehiculares realizados en la localidad de Apolinario Saravia, en Salta. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

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El primer procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada de Investigaciones 9. Durante la identificación y consulta de los datos personales en el sistema, los agentes constataron que el hombre de 53 años registraba un pedido de captura emitido por la Policía de Jujuy.

En un segundo operativo, personal de Seguridad Vial verificó los antecedentes de otro hombre, de 42 años, y detectó que era requerido por la Policía de Mendoza en el marco de una causa por robo agravado.

Tras las intervenciones, tomó participación la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia, que deberá coordinar las actuaciones correspondientes con las autoridades judiciales de Jujuy y Mendoza para determinar los pasos a seguir respecto de ambos detenidos.

Narcotráfico en Salta y Jujuy

Gendarmería Nacional dio a conocer una serie de operativos contra el narcotráfico realizados en rutas de Jujuy y Salta, que permitieron secuestrar más de 115 kilos de cocaína y más de 117 kilos de marihuana en distintos procedimientos concretados durante los últimos días.

Los operativos estuvieron a cargo de diferentes unidades de la fuerza y se desarrollaron sobre las rutas nacionales 9 y 34. Como resultado, varias personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Oparativos por narcotr&aacute;fico en Salta y Jujuy

Oparativos por narcotráfico en Salta y Jujuy

Uno de los procedimientos se realizó en la intersección de las rutas nacionales 9 y 34, donde personal de la Sección de Seguridad Vial “Cabeza de Buey”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, realizó un control y detectó cuatro mochilas que contenían 47 paquetes rectangulares. La droga estaba envuelta en nylon de color amarillo. Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó las pruebas de orientación Narcotest, que dieron resultado positivo para cocaína. En total, se secuestraron 49 kilos 551 gramos de cocaína. Por el procedimiento fueron detenidos dos hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad.

En Jujuy, uno de los procedimientos tuvo lugar el último jueves en el paraje La Chaqueta, sobre el kilómetro 1.169 de la Ruta Nacional 34. Integrantes de la Sección “Núcleo”, dependiente del Escuadrón 60 “San Pedro”, detuvieron la marcha de un automóvil en el que viajaban un hombre y una mujer.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron un doble fondo en el vehículo, donde se encontraban ocultos 66 paquetes con cocaína. El Narcotest confirmó la presencia del estupefaciente y estableció un peso total de 66 kilos 13 gramos. Además de la droga, los efectivos secuestraron 400 dólares estadounidenses y 1.277.800 pesos argentinos.

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