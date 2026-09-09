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9 de septiembre de 2026 - 14:49
Jujuy.

Tabacaleros de Jujuy y Salta pidieron unidad y alertaron por una situación económica compleja

La Cámara del Tabaco de Jujuy reunió a referentes de toda la cadena productiva para analizar la situación de la actividad. Los tabacaleros pidieron medidas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tabacaleros de Jujuy y Salta alertaron por el aumento de costos y la falta de previsibilidad

Tabacaleros de Jujuy y Salta alertaron por el aumento de costos y la falta de previsibilidad

La Cámara del Tabaco de Jujuy llevó adelante un encuentro con representantes tabacaleros de distintos sectores del norte, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, avanzar en una mayor integración y analizar los principales desafíos que atraviesan actualmente los productores.

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La reunión contó con la participación de representantes de entidades productivas, cooperativas, empresas compradoras, instituciones académicas y referentes del sector de Jujuy y Salta. El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, sostuvo que uno de los principales objetivos es profundizar la integración de todos los actores que forman parte de la actividad.

“Creo que es más de lo que venimos haciendo: más responsabilidades, más integración y el llamado a todos los productores para que enfrentemos todos los temas en forma conjunta, en unidad, siempre pensando en todos los productores y en la evolución que tenemos que tener”, expresó.

Pascuttini remarcó que el trabajo no debe limitarse únicamente a los productores, sino alcanzar a toda la cadena del tabaco. Según explicó, resulta necesario avanzar sobre “la previsibilidad, la anticipación y la contención de todos los temas que debamos enfrentar”, incluyendo a la industria, los compradores y las instituciones relacionadas con la producción.

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El presidente de la Cámara del Tabaco de Salta, Esteban Amat, planteó que ambas provincias atraviesan una situación similar y destacó la necesidad de abordar los problemas en conjunto. “Los problemas de Jujuy son los problemas de Salta. El tabaco Virginia es uno solo en el país y nosotros lo comercializamos principalmente Salta y Jujuy”, afirmó.

Amat señaló que uno de los principales inconvenientes es la falta de previsibilidad económica y el fuerte incremento que tuvieron los costos de producción frente a la evolución del tipo de cambio. “Hace tres años que estamos con un dólar en los mismos valores. Cuando estaba el combustible a 300 pesos y ahora está a 2.400. Y así todo: la luz, el gas y los insumos”, sostuvo.

Además, explicó que prácticamente toda la producción de tabaco Virginia tiene como destino la exportación, por lo que el sector debe competir con valores internacionales que tienen como una de sus principales referencias a Brasil. En ese sentido, advirtió que los productores no pueden trasladar completamente los aumentos de costos al valor final porque podrían perder competitividad en el mercado externo.

Preocupación por la caída de recursos y el endeudamiento

Otro de los puntos planteados durante el encuentro fue la situación del Fondo Especial del Tabaco y el impacto que tendría la comercialización irregular de cigarrillos en los recursos destinados a los productores.

Amat aseguró que existe una fuerte evasión dentro del mercado y sostuvo que hay empresas denunciadas por no realizar los aportes correspondientes. “Antes había una evasión de un 3 o un 7%, y hoy el 50% de los cigarrillos que se venden en el país es ilegal. Eso no está aportando”, indicó.

“Los productores están en una situación de endeudamiento que, de seguir así, no sé qué pasará el año que viene”, advirtió. Como ejemplo, indicó que la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta mantiene alrededor de 3 millones de kilos de tabaco sin vender, debido a que los valores internacionales no permiten cubrir los costos de producción.

Quiénes participaron del encuentro

De la reunión participaron consejeros de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, Agustín Carrera y Nicolás Lamas; representantes de Alliance One Argentina S.A., entre ellos Gustavo Blasco; y representantes de Massalin Particulares, como Gustavo Rodríguez.

También estuvieron presentes el presidente de la Asociación Internacional de Cultivadores de Tabaco (ITGA) y miembro de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, José Aranda; el presidente de la Sociedad Rural Jujeña, Fernando Casares; y la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias, Noemí Bejarano. Además participaron miembros del directorio de Compañía de Seguros Latitud Sur S.A. y Latser S.A., productores y asesores vinculados a la actividad tabacalera.

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