Feriados por el Milagro en Salta: qué pasará el lunes 14 y martes 15 de septiembre

Feriados por el Milagro: Cómo funcionarán los servicios municipales el 14 y 15 de septiembre.

La Municipalidad de Salta dio a conocer cómo se prestarán los diferentes servicios municipales durante los feriados del lunes 14 y martes 15 de septiembre , establecidos en el marco de las festividades religiosas por el Señor y la Virgen del Milagro.

Entre las prestaciones que continuarán sin cambios se encuentra la recolección domiciliaria de residuos , que se desarrollará con normalidad a lo largo de las dos jornadas. Del mismo modo, permanecerán en funcionamiento las labores habituales de higiene urbana, incluido el barrido y la limpieza de las calles.

Los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua funcionarán entre las 7 y las 19 , mientras que la atención en las oficinas administrativas estará disponible solamente hasta las 13.

Recorrida de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro

Por su parte, el Mercado San Miguel , junto con sus sedes ubicadas en 20 de Febrero 37 e Ituzaingó 134, tendrá atención con horario corrido durante el lunes 14, pero no abrirá sus puertas el martes 15 .

El Patio de la Empanada, situado en la intersección de San Martín e Islas Malvinas, mantendrá su atención habitual durante las dos jornadas. La misma modalidad se aplicará en el Mercadito Evita, ubicado en Leguizamón e Ibazeta.

En tanto, el Mercadito General Belgrano, que se encuentra en 12 de Octubre y Vicente López, funcionará con normalidad durante el lunes, mientras que el martes atenderá únicamente durante la mañana.

Tránsito estará abocado al operativo del Milagro

Durante los días feriados no habrá atención al público en las oficinas de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. De todos modos, el personal operativo seguirá desplegado en las calles con los controles correspondientes y tendrá una participación especial en los operativos vinculados con las celebraciones del Milagro.

El área de Protección Ciudadana continuará brindando asistencia durante todo el día a través de la línea 105, que permanecerá habilitada las 24 horas para recibir llamados ante situaciones de emergencia.

Por otro lado, las prestaciones correspondientes al servicio municipal de sepelios no sufrirán modificaciones y se desarrollarán con normalidad. En caso de necesitar asistencia, los vecinos podrán comunicarse al 3874677258.

Qué pasará con el Hospital Municipal de Salud Animal

La guardia del Hospital Municipal de Salud Animal contará con un esquema de atención excepcional durante el domingo: permanecerá abierta de 7 a 19 horas y estará destinada exclusivamente a recibir perros trasladados desde los distintos puntos municipales preparados para acompañar la llegada de los grupos de peregrinos.

Turismo, museos y balnearios

Los Centros de Atención al Visitante de Casa de Moldes, Caseros 711, mantendrán su horario habitual durante el lunes 14, pero no abrirán al público el martes 15.

Por otra parte, permanecerán sin atención durante ambos feriados la Casona Histórica de Castañares, el Museo de la Ciudad, los Centros Integradores Comunitarios y los complejos Nicolás Vitale, Carlos Xamena y el natatorio Juan Domingo Perón.

Entre las propuestas que continuarán habilitadas se encuentra el Paseo Ex Palúdica, que podrá recorrerse de 10 a 21 horas. En ese espacio también estará disponible para el público la exposición fotográfica “El Milagro de la ciudad”, que podrá visitarse hasta el 22 de septiembre.

Por último, el Tribunal Administrativo de Faltas señaló que durante los feriados el Juzgado de 4ª Nominación, bajo la responsabilidad de Justo Herrera, funcionará bajo la modalidad de guardia pasiva.