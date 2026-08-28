Una entrenadora cubana hizo historia al levantar casi 290 kilos y lograr el récord Guinness.

La entrenadora cubana Lilian M. Zamora Alonso , apodada “Lilita” , hizo historia al establecer un nuevo récord Guinness femenino de hip thrust , tras conseguir levantar 289,90 kilos en un gimnasio de Miami, Estados Unidos . El desafío tuvo lugar el 27 de marzo y contó con la presencia de familiares, testigos y otros referentes del mundo del fitness.

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De acuerdo con Guinness World Records , la cubana logró superar la marca de 274,42 kilos que había establecido la estadounidense Kaitlyn Callo en 2024, durante una prueba realizada en San Francisco, California .

El hip thrust es un ejercicio destinado al desarrollo de la fuerza que consiste en impulsar una barra cargada con discos mediante la extensión de la cadera, mientras la parte superior de la espalda permanece apoyada sobre un banco.

La ejecución pone el foco principalmente en los músculos de los glúteos , aunque también involucra a los isquiotibiales, cuádriceps y músculos del core , que contribuyen a mantener una postura estable durante el movimiento. Para alcanzar el récord, Lilita debía completar una única repetición válida utilizando una carga de enorme magnitud, condición suficiente para que su marca fuera reconocida oficialmente.

La preparación para romper el récord

A través de sus redes sociales, la entrenadora cubana reveló que acumula casi una década de entrenamiento y dedicación al fitness. Según explicó, jamás había pensado que su trayectoria pudiera llevarla a formar parte de la historia de Guinness World Records. Luego de concretar el desafío, aseguró que lo conseguido representa apenas el inicio de una nueva etapa: “Siento que este no es el final del camino, sino el comienzo de algo mucho más grande”.

En los días previos al desafío, la atleta fue compartiendo detalles de su plan de entrenamiento, su alimentación y el proceso de incremento de peso que siguió para prepararse para el intento definitivo. En uno de los registros que publicó, se pudo observar cómo fue sumando kilos de manera progresiva en cada serie: comenzó con 61 kilos y llegó hasta los 288 kilos, una carga que prácticamente igualaba la marca que buscaba superar.

En la jornada decisiva, la atleta cargó la barra con 289,90 kilos, tomó unos segundos para concentrarse y afrontó el levantamiento ante un pequeño grupo de personas invitadas. Una vez que consiguió completar el ejercicio, llegó la validación oficial del registro, que le permitió convertirse en la nueva referente de esta disciplina.

Después del desafío, la deportista reconoció que la ejecución debía ser perfecta porque no existía la posibilidad de repetirla. “No había una segunda oportunidad”, recordó al hablar sobre el intento que finalmente la llevó a obtener reconocimiento a nivel internacional.

Annie Judis, la mujer de 82 años que suma 14 récords Guinness

Otro caso que recientemente se destacó en el ámbito de Guinness World Records es el de Annie Judis, una estadounidense de 82 años que cuenta con 14 récords obtenidos en distintas disciplinas físicas. De acuerdo con la organización, la deportista consiguió recuperar una de sus marcas en marzo de 2026, durante una competencia desarrollada en Tucson, Arizona.

La trayectoria de Judis en Guinness World Records comenzó a los 75 años, cuando consiguió establecer su primera marca.

A partir de ese momento, la estadounidense continuó sumándose a diferentes retos relacionados con la resistencia, la fuerza y la coordinación física. Su colección de récords incluye disciplinas como salto de cuerda, plancha abdominal, caminata del granjero y dead hang.

En distintas intervenciones públicas, la deportista remarcó la importancia que tiene el ejercicio físico en su vida cotidiana y explicó su filosofía mediante una contundente reflexión: “Tienes que seguir moviendo el cuerpo, porque si no lo mueves, lo pierdes”.