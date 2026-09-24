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24 de septiembre de 2026 - 09:22
Jujuy.

Subieron los combustibles: cuánto aumentaron la Súper y el diésel esta semana en Jujuy

Los combustibles volvieron a subir este jueves: aumentaron la Súper, Infinia Diesel y Diesel 500, mientras la Infinia mantuvo su precio.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Nuevos precios de los combustibles en Jujuy&nbsp;

Nuevos precios de los combustibles en Jujuy 

Los automovilistas se encontraron este jueves 24 de septiembre con nuevos precios en los combustibles, con incrementos que, según el producto, se ubicaron entre el 0,72% y el 0,84% respecto de los valores registrados a comienzos de la semana.

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La actualización alcanzó a la nafta Súper y a las dos variedades de diésel relevadas. Por el contrario, la nafta Infinia no presentó modificaciones y continúa comercializándose al mismo precio.

Cuánto aumentó la nafta Súper

La nafta Súper pasó de costar $2.229 por litro a ubicarse actualmente en $2.245. Esto representa una diferencia de $16 por litro y un incremento aproximado del 0,72%.

De esta manera, quien cargue 40 litros deberá desembolsar actualmente $89.800, es decir, $640 más que con el precio anterior.

En tanto, la nafta Infinia permanece sin modificaciones. Su valor continúa en $2.409 por litro, por lo que es el único de los combustibles líquidos relevados que no registró aumentos durante este período.

El Diesel 500 registró el mayor incremento porcentual

Entre los combustibles que modificaron sus valores, el mayor aumento porcentual correspondió al Diesel 500.

El litro pasó de $2.395 a $2.415, lo que implica una suba de $20 y una variación del 0,84%.

Por su parte, la Infinia Diesel también aumentó $20 por litro. Su precio anterior era de $2.589 y actualmente alcanza los $2.609, con una variación aproximada del 0,77%.

Aunque ambos productos aumentaron la misma cantidad de pesos por litro, la diferencia porcentual responde al distinto valor inicial de cada combustible.

Cómo quedaron los precios de los combustibles

Con las últimas modificaciones, los valores relevados este jueves 24 de septiembre quedaron de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $2.245 por litro.
  • Nafta Infinia: $2.409 por litro.
  • Diesel 500: $2.415 por litro.
  • Infinia Diesel: $2.609 por litro.
  • GNC: $1.244.

En el caso del GNC, se cuenta con el valor actual de $1.244, aunque no con un precio anterior de referencia que permita calcular una variación porcentual.

Cuánto subieron los combustibles

En términos porcentuales, el Diesel 500 encabezó las subas con un 0,84%, seguido por la Infinia Diesel con un 0,77% y la nafta Súper con un 0,72%.

La Infinia, en tanto, no registró cambios y continúa con el mismo valor que tenía al comienzo de la semana.

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