La demanda de combustible de la minería podría duplicarse o triplicarse hacia 2030 y AXION energy refuerza su operación en el NOA

AXION energy fortalece su participación en el mercado minero del NOA, con una presencia estratégica en Salta y otras provincias clave de la región. Su propuesta integral combina combustibles y lubricantes de alta calidad, logística especializada para operaciones de alta montaña y servicios de gestión orientados a garantizar un abastecimiento confiable y eficiente, incluso en zonas remotas y bajo condiciones climáticas exigentes.

En la provincia, los recorridos desde los puntos de abastecimiento locales hasta los proyectos pueden extenderse entre 100 y 300 kilómetros. La altura, las bajas temperaturas y los caminos de difícil acceso demandan camiones preparados, planificación anticipada y equipos con experiencia local. En algunos casos, un viaje completo puede requerir entre tres y cuatro días de ida y vuelta.

“La minería argentina está por multiplicar su escala y necesita socios capaces de resolver el abastecimiento con productos, logística y la gestión dentro del yacimiento como principales puntos. En Salta, nuestra experiencia en el territorio nos permite acompañar operaciones complejas con una solución integral y capacidad de respuesta local” señaló Norberto Scilipoti, gerente comercial de Negocios B2B de Pan American Energy, compañía integrada de energía dueña de la marca AXION energy.

AXION energy produce en su refinería de Campana un gasoil minero de ultra bajo contenido de azufre, menos de 10 partes por millón de este componente, y con propiedades de flujo en frío optimizadas. Estas características son relevantes para motores de última generación que trabajan por encima de los 4.000 metros y bajo temperaturas en las que un combustible convencional puede formar cristales, obstruir filtros y comprometer el arranque de los equipos.

El producto contribuye a proteger los sistemas de inyección y postratamiento de emisiones, optimizar el mantenimiento y prolongar la vida útil de componentes críticos. Para las operaciones que lo requieren, la compañía también suministra combustible sin contenido de biocombustible, de acuerdo con la normativa aplicable, para reducir riesgos asociados al desempeño en frío y al almacenamiento prolongado.

La propuesta para minería se completa con lubricantes Castrol y asesoramiento técnico para seleccionar el producto adecuado para cada equipo. AXION energy ofrece además gestión de inventarios, administración de depósitos, despacho en mina, capacitación técnica, análisis de aceite usado y guías de lubricación. El objetivo es que el cliente pueda integrar combustible, lubricantes y soporte especializado con un único responsable.

Este modelo responde a una tendencia creciente de la industria hacia la gestión integral de fluidos dentro del yacimiento. Según las necesidades de cada proyecto, la compañía puede operar depósitos de gran capacidad y administrar el stock las 24 horas, reduciendo el riesgo de faltantes y aportando previsibilidad a la operación.

“En minería, un equipo detenido por falta de combustible cuesta mucho más que el combustible. Por eso, nuestro diferencial no termina en la calidad del producto: incluye planificación, seguridad, disponibilidad y presencia en el terreno” agregó Scilipoti.

Como principal marca a través de la cual Pan American Energy desarrolla su negocio de downstream, AXION energy forma parte de una cadena integrada que conecta la producción del petróleo, su refinación en Campana y la logística de abastecimiento con la llegada del producto al cliente final. Esta integración permite ofrecer a la industria minera mayor confiabilidad, control y trazabilidad a lo largo de la cadena, además de combustibles de alta calidad y soluciones adaptadas a las exigencias de cada operación.

El sector minero argentino consume actualmente alrededor de 220.000 metros cúbicos de combustible por año. AXION energy proyecta que esa demanda podría más que duplicarse e incluso triplicarse hacia 2030, impulsada principalmente por el desarrollo de proyectos de cobre y litio vinculados con la transición energética, la electromovilidad y la modernización de las redes eléctricas.

Para acompañar ese crecimiento, la compañía fortaleció su presencia en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz mediante operadores locales, capacidad de almacenamiento y flotas adaptadas a la alta montaña. En Salta, esta cercanía permite combinar el respaldo industrial y logístico de Pan American Energy con conocimiento del territorio, generación de empleo y desarrollo de proveedores regionales.

“Las decisiones de abastecimiento para los grandes proyectos se toman con años de anticipación. Cuando llegue el salto de demanda, el producto, la logística, la infraestructura y los recursos humanos ya deberán estar disponibles. En AXION energy nos estamos preparando hoy para acompañar el crecimiento de la minería salteña durante las próximas décadas” concluyó Scilipoti.

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