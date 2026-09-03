Cuándo se regalan flores amarillas en Jujuy y cuál es el significado de esta tradición

En Argentina, las flores amarillas se regalan en dos fechas significativas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Te contamos los motivos de estos dos eventos.
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La tradición de regalar flores amarillas crece año a año en Argentina. Pero muchos dudan cuándo es la fecha oficial. Te contamos los detalles.
En Argentina, las flores amarillas se regalan en dos fechas significativas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Te contamos los motivos de estos dos eventos.
El 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, y esta tradición se ha popularizado gracias a la canción "Flores Amarillas" de la telenovela "Floricienta".
Este gesto se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, y simboliza amor, amistad y aprecio hacia los seres queridos. La entrega de flores amarillas en esta fecha también coincide con el equinoccio de primavera, lo que lo convierte en un momento simbólico para celebrar nuevos comienzos.
Por otro lado, el 21 de septiembre es el día de la primavera en el hemisferio sur. Similar a marzo, este día también se asocia con la entrega de flores amarillas, reforzando los mismos significados de amor y amistad. La tradición se ha consolidado como una forma de celebrar la llegada de la primavera y expresar sentimientos positivos.
Ambas fechas fueron influenciadas por la cultura popular y las redes sociales, convirtiendo el regalo de flores amarillas en un símbolo de alegría y conexión emocional.
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