Cuándo se regalan flores amarillas en Jujuy y cuál es el significado de esta tradición

En Argentina, las flores amarillas se regalan en dos fechas significativas: el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Te contamos los motivos de estos dos eventos.

Cuándo se regalan flores amarillas en Argentina En marzo El 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, y esta tradición se ha popularizado gracias a la canción "Flores Amarillas" de la telenovela "Floricienta".

Este gesto se ha viralizado en redes sociales, especialmente en TikTok, y simboliza amor, amistad y aprecio hacia los seres queridos. La entrega de flores amarillas en esta fecha también coincide con el equinoccio de primavera, lo que lo convierte en un momento simbólico para celebrar nuevos comienzos.

En septiembre Por otro lado, el 21 de septiembre es el día de la primavera en el hemisferio sur. Similar a marzo, este día también se asocia con la entrega de flores amarillas, reforzando los mismos significados de amor y amistad. La tradición se ha consolidado como una forma de celebrar la llegada de la primavera y expresar sentimientos positivos.

Ambas fechas fueron influenciadas por la cultura popular y las redes sociales, convirtiendo el regalo de flores amarillas en un símbolo de alegría y conexión emocional. Qué tipo de flores amarillas son las más populares para regalar en septiembre Girasoles : Representan admiración y energía positiva, siendo una de las opciones más icónicas para esta fecha. Son ideales para transmitir alegría y esperanza.

: Representan admiración y energía positiva, siendo una de las opciones más icónicas para esta fecha. Son ideales para transmitir alegría y esperanza. Margaritas amarillas : Simbolizan pureza y nuevos comienzos, perfectas para celebrar la llegada de la primavera.

: Simbolizan pureza y nuevos comienzos, perfectas para celebrar la llegada de la primavera. Orquídeas amarillas : Aunque son menos comunes, su belleza y simbolismo de fuerza interior las hacen una opción especial.

: Aunque son menos comunes, su belleza y simbolismo de fuerza interior las hacen una opción especial. Narcisos amarillos : Asociados con renovación y esperanza, son un símbolo de alegría y energía.

: Asociados con renovación y esperanza, son un símbolo de alegría y energía. Caléndulas: Conocidas por simbolizar calidez y creatividad, son una opción vibrante para regalar

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