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3 de septiembre de 2026 - 12:35
Concejo Deliberante.

Prorrogaron por dos años la emergencia del transporte en San Salvador de Jujuy

El Concejo Deliberante aprobó una prórroga por dos años en el transporte. El oficialismo habló de la situación económica y la oposición pidió informes.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Concejo Deliberante aprobó la continuidad de la emergencia del transporte público. Desde el oficialismo explicaron que la medida busca sostener a las empresas frente al aumento de costos y problemas de financiamiento.

El Concejo Deliberante aprobó la continuidad de la emergencia del transporte público. Desde el oficialismo explicaron que la medida busca sostener a las empresas frente al aumento de costos y problemas de financiamiento.

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La votación se produjo luego de que el secretario de Servicios Públicos municipal concurriera al Concejo para explicar la situación del transporte y de las empresas prestatarias.

Qué implica la prórroga de la emergencia

La declaración mantiene un esquema excepcional que permite al municipio adoptar determinadas medidas vinculadas con el funcionamiento del transporte urbano.

Graciela Carrasco, concejal, sostuvo que la decisión se tomó a partir de la situación financiera que atraviesan las empresas y de las obligaciones que, según explicó, todavía se encuentran pendientes.

“La Nación le debe tres meses de atraso por los boletos, por todo lo que tiene que transferirle la provincia y la provincia al municipio. Las empresas están al límite” “La Nación le debe tres meses de atraso por los boletos, por todo lo que tiene que transferirle la provincia y la provincia al municipio. Las empresas están al límite”

Según la edil, la prórroga tendrá una duración de dos años y busca generar condiciones que permitan sostener el servicio en un escenario de incremento de costos. Carrasco señaló que el problema no estaría vinculado con la solvencia exigida en la reciente licitación, sino con la evolución posterior de los gastos necesarios para prestar el servicio.

“El problema es el aumento del combustible, el aumento de todo. Tenemos que equilibrar las cosas” “El problema es el aumento del combustible, el aumento de todo. Tenemos que equilibrar las cosas”

La concejal explicó además que las empresas solicitaron algunas flexibilizaciones dentro del esquema vigente, entre ellas cuestiones relacionadas con el canon que deben afrontar. Sin embargo, aclaró que será el Ejecutivo municipal el encargado de definir cómo se instrumentará la emergencia.

Sobre el boleto, indicó que por el momento no se aprobó una nueva actualización tarifaria y que continúa vigente el mecanismo de revisión bimestral.

"La solicitud se había traspapelado"

Desde otro sector del Concejo, Gustavo Martínez planteó reparos respecto de la oportunidad y los argumentos utilizados para aprobar la prórroga.

El concejal señaló que el pedido original estaría fechado en noviembre y cuestionó que la emergencia se haya tratado pocos meses después de la puesta en funcionamiento de la nueva licitación del transporte.

“A poco tiempo de entrar en vigor esta licitación actual, ya se solicita el pedido de emergencia”, manifestó Martínez.

El edil sostuvo que uno de los argumentos expuestos durante el debate fue una deuda de tres meses vinculada a fondos nacionales, pero remarcó que, según la documentación analizada por su bloque, el pedido de prórroga sería anterior a esa situación, y esta demora se debe a que "se había traspapelado en la comisión" .

Por ese motivo, informó que durante la sesión presentaron un pedido de informe al Ejecutivo municipal.

“¿Cuál es la verdadera razón por la cual se solicita esto? Es lo que nosotros estamos tratando de resolver para que todos los concejales tengamos respuesta” “¿Cuál es la verdadera razón por la cual se solicita esto? Es lo que nosotros estamos tratando de resolver para que todos los concejales tengamos respuesta”

Qué facultades tendrá el municipio

Martínez explicó que la emergencia vuelve a otorgar al Ejecutivo atribuciones especiales, extraordinarias, para intervenir en distintos aspectos del servicio. Como ejemplo mencionó la posibilidad de modificar recorridos del transporte, algo que podría utilizarse para responder a reclamos de barrios donde los vecinos denuncian problemas de cobertura o frecuencias.

El concejal también reconoció que hubo incorporación de nuevas unidades y algunos cambios en el sistema, aunque sostuvo que todavía existen reclamos por frecuencias irregulares, falta de colectivos en determinados sectores y estado de algunas unidades; aunque apuntó a que el problema es grande y muchos vecinos siguen con reclamos.

"El problema de las frecuencias es uno de ellos" "El problema de las frecuencias es uno de ellos"

La ordenanza aprobada ahora deberá pasar al Ejecutivo municipal. De acuerdo con Martínez, resta su promulgación para que comience a aplicarse formalmente.

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