Concejo Deliberante: aprobaron sanciones más duras para terrenos sin desmalezar

Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante: “No se busca recaudar, se busca que la gente desmalece”

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy realizó este miércoles su décima sesión ordinaria , en la que se aprobaron distintas ordenanzas, declaraciones y minutas de comunicación al Ejecutivo municipal. Entre los temas centrales, se destacó una nueva normativa que establece mayores sanciones para los predios sin cercar y sin desmalezar .

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón , explicó que la medida apunta a generar conciencia sobre el cuidado de los terrenos privados y su impacto en la vida cotidiana de los vecinos.

“Podemos destacar la ordenanza que establece el aumento de las sanciones para predios sin cercar y sin desmalezar. Esto tiene que ver con una conciencia de comunidad y de protección por el tema de seguridad y salubridad”. “Podemos destacar la ordenanza que establece el aumento de las sanciones para predios sin cercar y sin desmalezar. Esto tiene que ver con una conciencia de comunidad y de protección por el tema de seguridad y salubridad”.

Millón remarcó que los lotes con pastizales altos representan un riesgo durante todo el año. En época seca, pueden favorecer la propagación de incendios; mientras que en verano se convierten en espacios propicios para la acumulación de recipientes y la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

“El año pasado, en esta época de seca y de viento norte, hubo incendios. Si tenés este tipo de problema en el predio del lado, es muy riesgoso para que el incendio se propague”, explicó.

También sostuvo que la falta de mantenimiento puede generar problemas de seguridad ciudadana, ya que algunos terrenos abandonados pueden ser utilizados para ocultarse o facilitar hechos delictivos.

“En verano tenés un mayor crecimiento y ahí tenés el problema de salubridad por lo que es el dengue. Puede haber distintos recipientes dentro de estos predios con los pastos altos, pero también hay un tema de seguridad ciudadana”, agregó.

El concejal aclaró que el objetivo de la ordenanza no es recaudar, sino lograr que los propietarios pongan sus terrenos en condiciones.

“No es recaudatorio. Si se le abre el acta o falta por desmalezamiento y el propietario, dentro del plazo que establece la ordenanza, procede a desmalezar, no paga nada. No se busca imponer una sanción para recaudar, se busca que la gente desmalece”, afirmó.

En esa línea, Millón sostuvo que había casos en los que, ante los reclamos de los vecinos, algunos dueños preferían pagar la multa antes que limpiar el terreno.

“Hubo muchos casos en que, ante la crítica de los vecinos, el dueño decía: ‘me sale más barato pagar la multa que desmalezar’. Bueno, la idea es que ahora salga más barato desmalezar”, remarcó.

"No se busca imponer una sanción para recaudar, se busca que la gente desmalece” "No se busca imponer una sanción para recaudar, se busca que la gente desmalece”

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para reforzar controles sobre terrenos sin cercar y sin desmalezar.

Otros temas de la sesión y reconocimiento a Radio City

Durante la sesión también se aprobó una exención para entidades gauchas en el pago de la tasa de habilitación para eventos tradicionalistas. Además, se avanzó con una ordenanza vinculada a corredores verdes y bosques urbanos.

Millón indicó que varios proyectos tomaron estado parlamentario y serán tratados en comisión durante la próxima semana, con el objetivo de llegar con dictámenes a la próxima sesión, prevista para el 20 de agosto.

Respecto a la ordenanza sobre terrenos sin mantenimiento, el presidente del Concejo señaló que ya fue remitida al Ejecutivo municipal y esperan que sea promulgada en los próximos días para comenzar con los controles.

“Esto ya fue remitido al Ejecutivo. Esperemos que tenga promulgación este mismo día viernes para que empiecen a salir los controles. Aquellos que tengan predios con este tipo de problema, aprovechen porque tienen más o menos una semana para ponerlos en condiciones”, indicó.

También pidió a los vecinos que informen sobre terrenos en mal estado, incluso cuando no esté claro si son públicos o privados.

“Hay muchos casos en los cuales los vecinos creen que son predios públicos, de la Municipalidad, del Gobierno provincial o de Nación, y en realidad son privados. Está bien que avisen para que las distintas delegaciones o Higiene Urbana puedan proceder a las inspecciones”, explicó.

Para finalizar, en la misma sesión se declaró de interés cultural, municipal y comunicacional el nuevo aniversario de Radio City, una distinción aprobada por unanimidad por los concejales en reconocimiento a la trayectoria de la emisora.

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