El Concejo Deliberante aprobó el régimen jubilatorio municipal

Sesión en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy - Concejal Keila Zequeiro

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó la Ordenanza 8283 , que establece un régimen de regularización de aportes previsionales para empleados municipales próximos a jubilarse . La medida fue votada de manera unánime y apunta a mejorar el haber jubilatorio de trabajadores que hoy se encuentran en condiciones desfavorables al momento de retirarse.

País. Violencia en el Concejo Deliberante de Mar del Plata durante el debate por las apps de viajes

El presidente del cuerpo, Gastón Millón , explicó que la iniciativa busca corregir una situación histórica del sector. “Hoy se encuentran en una situación bastante precaria al momento de tener que acceder a la jubilación. Con esto van a tener realmente un beneficio y un aumento importante en lo que van a percibir”, señaló.}

El régimen será financiado exclusivamente con fondos municipales y contempla la regularización de aportes de los últimos cinco años . Según estimaciones oficiales, la medida alcanzará inicialmente a unos 450 empleados que ya están en condiciones de jubilarse, aunque podría extenderse a más de 1.500 trabajadores en los próximos años.

Gastón Millón y la fórmula polinómica de aumentos en el transporte Gastón Millón y la fórmula polinómica de aumentos en el transporte

El alcance del beneficio y la aplicación del sistema

Millón detalló que el esquema no tiene carácter retroactivo general, sino que se aplica a los últimos 60 meses de aportes para quienes ya están en condiciones de jubilarse. El trámite será voluntario y deberá iniciarse en el área de Recursos Humanos, donde se realizará el cálculo correspondiente.

“Es un aporte exclusivamente municipal. La Provincia no realiza inversión en este tema”, aclaró el titular del Concejo, al remarcar que la medida se sostiene íntegramente con recursos locales.

Desde el oficialismo destacaron además que el sistema permitirá mejorar el haber jubilatorio de manera concreta, al regularizar diferencias de aportes acumuladas en el tiempo.

“Es un aporte exclusivamente municipal. La Provincia no realiza inversión en este tema” “Es un aporte exclusivamente municipal. La Provincia no realiza inversión en este tema”

La postura de la oposición: apoyo con reparos

Desde el PTS – Frente de Izquierda, la concejal Keila Zequeiro acompañó la aprobación del proyecto, aunque planteó diferencias respecto al alcance del blanqueo.

“Lo que se aprobó es una ordenanza para que se le blanqueen a quienes están por jubilarse los últimos cinco años y que puedan jubilarse en condiciones dignas. Nosotros acompañamos ese proyecto”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que el planteo inicial de su bloque era ampliar el período a diez años, en línea con el cálculo que realiza ANSES.

“Nuestra propuesta era que se blanqueen los últimos diez años porque eso es lo que toma el ANSES para calcular el haber jubilatorio” “Nuestra propuesta era que se blanqueen los últimos diez años porque eso es lo que toma el ANSES para calcular el haber jubilatorio”

Zequeiro también vinculó el debate con la situación laboral del municipio. “Si hablamos de blanqueo es porque hay salarios que están en negro. Todo el salario debería ser en blanco y equiparado a la canasta básica”, remarcó.

concejal Keila Zequeiro Sesión en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy - Concejal Keila Zequeiro

Apoyo desde La Libertad Avanza y obras complementarias

Por su parte, el concejal Gustavo Martínez, de La Libertad Avanza, también valoró la aprobación del proyecto y destacó el trabajo conjunto entre bloques. “Fue una sesión muy positiva. Todos los proyectos que hemos presentado se han aprobado, inclusive este que refiere al blanqueo de los saberes de los empleados municipales”, afirmó.

Martínez señaló que la iniciativa fue trabajada previamente con los trabajadores del Concejo y que responde a un reclamo sostenido.

“Es una reivindicación para los empleados municipales que estaban esperando esta respuesta” “Es una reivindicación para los empleados municipales que estaban esperando esta respuesta”

“Me parece muy positivo que haya sido por unanimidad y que todos los bloques sigamos trabajando para mejorar la situación del municipal”, concluyó.

Gustavo Martinez (1)

Lo más importante