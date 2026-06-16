El Concejo Deliberante sesionará este jueves: qué temas tratarán

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy realizará este jueves la octava Sesión Ordinaria del presente período legislativo, a partir de las 9, según resolvieron los ediles capitalinos durante la reunión de Concejo en Comisión realizada este martes por la mañana.

En la sesión se tratarán iniciativas presentadas por los diferentes bloques políticos y también tomarán estado parlamentario numerosos expedientes.

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Gastón Millón , explicó cuáles fueron los temas abordados durante la reunión y confirmó la fecha de la próxima sesión. “En la reunión tratamos los temas para sacar dictamen de Concejo en Comisión, porque este jueves habrá sesión, a las 9 de la mañana, y ya fijamos fecha para la próxima, que será el 2 de julio ”, manifestó.

El Concejo Deliberante sesionará este jueves El Concejo Deliberante sesionará este jueves

Proyectos en análisis en el Concejo Deliberante

Millón indicó que durante el encuentro se avanzó con distintos dictámenes, aunque algunos expedientes continuarán siendo analizados antes de llegar al recinto. “Sacamos varios dictámenes y algunos que se seguirán analizando, como uno de capacitación en salud mental, se decidió citar a las áreas específicas de provincia y municipio. Esto es a efectos de sacar una ordenanza que tenga la seriedad que corresponde con este tema”, señaló.

El edil también hizo referencia a una iniciativa vinculada al deporte en la ciudad. “Estamos sacando un proyecto de desarrollo deportivo en nuestra ciudad, que es una iniciativa de la concejal Carabajal, que fue estudiado y se le realizaron los aportes vinculados a equipos multidisciplinarios”, agregó.

Gastón Millón Gastón Millón

Inteligencia Artificial y obras

En relación con otros expedientes que formarán parte del trabajo legislativo, Millón destacó que también se abordaron propuestas vinculadas a la incorporación de nuevas herramientas en la administración municipal.

“Hemos adjuntados varios expedientes vinculados a Inteligencia Artificial en el ámbito de la administración del municipio. También se suman varios dictámenes de la comisión de Obras, lo que enriquecerá el temario que se tratará el día jueves”, concluyó.