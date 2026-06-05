Sesión en el Concejo Deliberante: aprobaron el domicilio electrónico y exenciones para instituciones

Una nueva sesión del Concejo Deliberante se llevó a cabo con el tratamiento de distintos proyectos y ordenanzas provenientes de las comisiones. La concejal Graciela Carrasco realizó un balance de la jornada y destacó, entre los puntos aprobados, la implementación del domicilio electrónico para notificaciones municipales y exenciones impositivas para instituciones.

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Carrasco explicó que durante la sesión se aprobaron distintas ordenanzas que venían siendo trabajadas en comisiones. Además, indicó que algunos proyectos pasaron al Consejo de Comisión y otros fueron girados a las diferentes comisiones.

“Se han sacado varias ordenanzas de las diferentes comisiones y ha entrado el expediente del Departamento Ejecutivo, donde lo vamos a tratar la semana que viene”, expresó.

La concejal adelantó que el trabajo continuará la próxima semana con las reuniones habituales. Primero se realizará la reunión de presidentes de bloque en labor parlamentaria y luego el Consejo de Comisión, previsto para martes o miércoles.

Concejo Deliberante

Domicilio electrónico para notificaciones

Uno de los proyectos aprobados fue la implementación del domicilio electrónico, una herramienta pensada para mejorar los tiempos de comunicación entre el municipio y los vecinos.

“Es una buena medida donde la tecnología avanzó y creo que es bueno para la gente que sepa esto implementaría”, sostuvo Carrasco. La ordenanza busca evitar demoras en los procesos de notificación, especialmente en casos donde el trámite depende de un notificador y puede extenderse durante meses.

Según explicó la concejal, la medida también apunta a que los vecinos tengan la posibilidad de actuar a tiempo, ya sea para pagar una multa o realizar un descargo.

notificacion celular

Exenciones impositivas

Durante la sesión también se aprobaron exenciones de impuestos para la iglesia San Pedro y San Pablo y para la Asociación Boliviana. Carrasco señaló que este tipo de medidas se otorgan todos los años, teniendo en cuenta el carácter de las instituciones beneficiadas.

“La iglesia es sin fines de lucro y la asociación también. Han salido esas dos ordenanzas”, indicó.

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Balance de la sesión del Concejo Deliberante