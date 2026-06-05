viernes 05 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de junio de 2026 - 13:28
Jujuy.

Sesión en el Concejo Deliberante: aprobaron el domicilio electrónico y exenciones para instituciones

La concejal Graciela Carrasco hizo un balance de la nueva sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y destacó ordenanzas aprobadas.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen ilustrativa generada con IA

Imagen ilustrativa generada con IA

Una nueva sesión del Concejo Deliberante se llevó a cabo con el tratamiento de distintos proyectos y ordenanzas provenientes de las comisiones. La concejal Graciela Carrasco realizó un balance de la jornada y destacó, entre los puntos aprobados, la implementación del domicilio electrónico para notificaciones municipales y exenciones impositivas para instituciones.

Lee además
Violencia de género: prisión preventiva para un hombre acusado de privar de la libertad a su expareja (Foto generada con IA)
Jujuy.

Detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y agredir a su expareja
APUAP hizo una jornada de protesta con un cartelazo
Jujuy.

APUAP realizó un cartelazo en Jujuy y rechazó la propuesta salarial

Balance de la sesión

Carrasco explicó que durante la sesión se aprobaron distintas ordenanzas que venían siendo trabajadas en comisiones. Además, indicó que algunos proyectos pasaron al Consejo de Comisión y otros fueron girados a las diferentes comisiones.

“Se han sacado varias ordenanzas de las diferentes comisiones y ha entrado el expediente del Departamento Ejecutivo, donde lo vamos a tratar la semana que viene”, expresó.

La concejal adelantó que el trabajo continuará la próxima semana con las reuniones habituales. Primero se realizará la reunión de presidentes de bloque en labor parlamentaria y luego el Consejo de Comisión, previsto para martes o miércoles.

Concejo Deliberante

Domicilio electrónico para notificaciones

Uno de los proyectos aprobados fue la implementación del domicilio electrónico, una herramienta pensada para mejorar los tiempos de comunicación entre el municipio y los vecinos.

“Es una buena medida donde la tecnología avanzó y creo que es bueno para la gente que sepa esto implementaría”, sostuvo Carrasco. La ordenanza busca evitar demoras en los procesos de notificación, especialmente en casos donde el trámite depende de un notificador y puede extenderse durante meses.

Según explicó la concejal, la medida también apunta a que los vecinos tengan la posibilidad de actuar a tiempo, ya sea para pagar una multa o realizar un descargo.

notificacion celular

Exenciones impositivas

Durante la sesión también se aprobaron exenciones de impuestos para la iglesia San Pedro y San Pablo y para la Asociación Boliviana. Carrasco señaló que este tipo de medidas se otorgan todos los años, teniendo en cuenta el carácter de las instituciones beneficiadas.

“La iglesia es sin fines de lucro y la asociación también. Han salido esas dos ordenanzas”, indicó.

image

Balance de la sesión del Concejo Deliberante

Embed - GRACIELA CARRASCO - Concejal - Balance de la sesión en el Concejo Deliberante

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre acusado de mantener cautiva y agredir a su expareja

APUAP realizó un cartelazo en Jujuy y rechazó la propuesta salarial

Crimen en Los Lapachos: prisión preventiva para el segundo imputado y datos de la autopsia

Lanzaron la venta de entradas para Noelia Pace en Jujuy: precios y cómo comprarlas

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Lo que se lee ahora
La autopsiaa la mujer que murió en el hospital de Alto Comedero será el viernes (Archivo) video
Jujuy.

Alto Comedero: este viernes hacen la autopsia a la mujer que murió en el hospital Snopek

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Diego Barro. video
Deportes.

Diego Barro tiene 52 años, es abuelo y es el jugador más longevo de la Liga Jujeña

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek video
Jujuy.

Desgarrador pedido de justicia por Yamila, la mujer que murió en el Hospital Snopek

Indio Solari. video
País.

Murió el Indio Solari a los 77 años

Murió el Indio Solari a los 77 años: conmoción en el rock argentino. video
Personas.

Las 69 frases más icónicas del Indio Solari

Maxicomodín.
Jujuy.

Comodín y Maxicomodín lanzan la mejor promoción del año: 36 motos, 30 smart tv y premios durante más de un año

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel