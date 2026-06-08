Violencia en el Concejo Deliberante de Mar del Plata durante el debate por las apps de viajes

Una pelea entre taxistas y choferes de aplicaciones de viajes se produjo este lunes en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, en Mar del Plata , mientras se desarrollaba una sesión de la Comisión de Movilidad Urbana para tratar proyectos vinculados a la regulación del transporte por apps.

El encuentro terminó en un fuerte escándalo dentro del recinto, con empujones, golpes de puño y agresiones entre los presentes. La situación quedó registrada por las cámaras de la transmisión oficial que se emitía a través de YouTube.

Según explicó a Infobae el concejal Guido García, presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, el conflicto comenzó cerca de media hora después del inicio de la sesión, en el sector donde se encontraban los asistentes.

Al comienzo del encuentro, las partes habían acordado que un representante de cada sector expusiera su propuesta regulatoria. Sin embargo, la tensión creció durante la intervención de Facundo Setzes, referente de los choferes de aplicaciones de viajes.

De acuerdo con el relato del concejal, el expositor planteó que existían fallos judiciales que sostenían la legalidad de la actividad. Esa afirmación generó silbidos y expresiones de rechazo en la sala, lo que derivó en una reacción que terminó desatando la pelea.

En medio del descontrol, el presidente de la comisión intentó frenar la situación. “Muchachos, por favor”, se escuchó decir a García mientras los presentes se enfrentaban dentro del recinto.

X2Twitter.com_nRi1qnnk-yWKlv-2_720p

Golpes, agresiones y repudio tras la sesión

Las imágenes mostraron cómo la discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una batalla campal. En ese contexto, Setzes golpeó a algunos de los presentes y también agredió a una mujer en el rostro, según se observó en la grabación difundida.

La sesión había comenzado con el tratamiento de un proyecto impulsado por la Coalición Cívica para regular el funcionamiento de las aplicaciones en General Pueyrredón. Luego se abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical vinculada a la regulación de los taxistas.

El conflicto se produjo cuando llegó el turno de debatir una iniciativa de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de aplicaciones y presentó su propio proyecto para regular la actividad.

Tras el episodio, el concejal Guido García repudió lo ocurrido y sostuvo que el objetivo era poder debatir en un clima de escucha. “Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pueda debatir en un marco de escucha como se había hecho hace tres meses”, expresó.