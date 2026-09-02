Migraciones detectó irregularidades en integrantes del grupo Sonido Mazter en Jujuy

La visita del grupo mexicano Sonido Mazter a Jujuy quedó bajo la lupa de la Dirección Nacional de Migraciones . Fuentes oficiales de esa dependencia consultadas por TodoJujuy.com indicaron que se detectaron irregularidades en la situación migratoria de los integrantes de la banda, quienes habrían ingresado al país en condición de turistas, pero posteriormente realizaron presentaciones remuneradas en distintas provincias.

Según pudo conocerse, el procedimiento fue llevado adelante por el área de Control de Permanencia de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones durante la presentación del grupo en el Teatro Mitre.

“El operativo se llevó a cabo de manera sorpresiva en el teatro Mitre y se logró constatar que los integrantes que son mexicanos, si bien habían ingresado al país de manera regular por Ezeiza, cuando lo hicieron declararon que ingresaban por turismo, como turistas”, explicaron.

“Ellos brindaron varios shows, tanto acá en Jujuy como en Salta, shows remunerativos. Entonces, eso es equivalente a un ejercicio de comercio, un ejercicio de trabajo, y lógicamente los convierte en una situación irregular, en cuanto a que no era el motivo real por el cual habían ingresado al país”, detalló.

A partir de esta situación, Migraciones "labró las correspondientes actas de infracción. Estas actuaciones podrían derivar en sanciones económicas. Eso motivó que se labraran actas, que tienen sanciones pecuniarias”, indicaron.

Asimismo, se explicó que el grupo había llegado inicialmente a Salta, donde "habría iniciado un trámite administrativo que no fue finalizado". Esa situación, según aclaró, “no saneaba la irregularidad” detectada durante el procedimiento realizado en Jujuy.

Tras la intervención, "las actuaciones fueron derivadas a Salta y actualmente forman parte de un expediente administrativo que será analizado por la Dirección Nacional de Migraciones. Todo lo que concierne al trámite administrativo y las sanciones pecuniarias ya están tramitando en un expediente administrativo, que en definitiva va a decidir la Dirección Nacional de Migraciones en Nación”, mencionó.

“La deportación, en otros casos, que son totalmente muy diferentes a esto, acá sencillamente lo que se ha hecho es labrar actas de infracciones que tienen un trámite administrativo”, comentó.

En ese sentido, remarcaron que "el proceso todavía no concluyó y que será la autoridad nacional la encargada de determinar la resolución final. Seguramente, si culminan como corresponde, tendrán una sanción pecuniaria importante”, agregó.

Por el momento, el expediente continúa en trámite administrativo y se espera que en los próximos días se conozcan mayores precisiones sobre la resolución del caso.