miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 22:55
Sanciones.

Migraciones detectó irregularidades en integrantes del grupo Sonido Mazter en Jujuy

Los integrantes habrían ingresado al país como turistas pero realizaron shows remunerados en Jujuy y Salta. Se labraron actas "que tienen sanciones pecuniarias".

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Sonido Mazter.

Sonido Mazter.

Según pudo conocerse, el procedimiento fue llevado adelante por el área de Control de Permanencia de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones durante la presentación del grupo en el Teatro Mitre.

“El operativo se llevó a cabo de manera sorpresiva en el teatro Mitre y se logró constatar que los integrantes que son mexicanos, si bien habían ingresado al país de manera regular por Ezeiza, cuando lo hicieron declararon que ingresaban por turismo, como turistas”, explicaron.

“Ellos brindaron varios shows, tanto acá en Jujuy como en Salta, shows remunerativos. Entonces, eso es equivalente a un ejercicio de comercio, un ejercicio de trabajo, y lógicamente los convierte en una situación irregular, en cuanto a que no era el motivo real por el cual habían ingresado al país”, detalló.

A partir de esta situación, Migraciones "labró las correspondientes actas de infracción. Estas actuaciones podrían derivar en sanciones económicas. Eso motivó que se labraran actas, que tienen sanciones pecuniarias”, indicaron.

Asimismo, se explicó que el grupo había llegado inicialmente a Salta, donde "habría iniciado un trámite administrativo que no fue finalizado". Esa situación, según aclaró, “no saneaba la irregularidad” detectada durante el procedimiento realizado en Jujuy.

Tras la intervención, "las actuaciones fueron derivadas a Salta y actualmente forman parte de un expediente administrativo que será analizado por la Dirección Nacional de Migraciones. Todo lo que concierne al trámite administrativo y las sanciones pecuniarias ya están tramitando en un expediente administrativo, que en definitiva va a decidir la Dirección Nacional de Migraciones en Nación”, mencionó.

“La deportación, en otros casos, que son totalmente muy diferentes a esto, acá sencillamente lo que se ha hecho es labrar actas de infracciones que tienen un trámite administrativo”, comentó.

En ese sentido, remarcaron que "el proceso todavía no concluyó y que será la autoridad nacional la encargada de determinar la resolución final. Seguramente, si culminan como corresponde, tendrán una sanción pecuniaria importante”, agregó.

Por el momento, el expediente continúa en trámite administrativo y se espera que en los próximos días se conozcan mayores precisiones sobre la resolución del caso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Coyote vs. Acme: la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno. video
Espectáculos.

"Coyote vs. Acme": la película que Warner Bros quiso descartar y terminó en un fenómeno

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel